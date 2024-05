Un acosador de Will Smith fue arrestado por tratar de entrar a la residencia del actor: así fue el inquietante episodio

Las invasiones a propiedades privadas pertenecientes a celebridades son más frecuentes de lo que podría pensarse. En esta ocasión, fue Will Smith quien protagonizó un preocupante incidente luego de que un hombre resultara detenido al pretender entrar a la mansión en la que reside el actor.

Will Smith fue acechado en su propio hogar y un hombre resultó detenido

La lista de personalidades del entretenimiento que han visto vulnerada su integridad estando en su hogar añadió un nombre más: Will Smith, quien la semana pasada vivió una tarde perturbadora tras el arresto de un hombre que buscaba entrar a su casa sin consentimiento.

De acuerdo con información de TMZ, el presunto acechador responde al nombre de Robert Ogden, de 27 años, quien el miércoles 1ero de mayo fue sorprendido por los guaruras de Smith mientras buscaba la manera de irrumpir en la mansión que tiene el artista en Los Ángeles.

Afortunadamente este incidente no resultó en un caso lamentable, ya que Will no estaba presente cuando esto ocurrió, además de que su staff actuó oportunamente para evitar que se diera cualquier situación de riesgo.

Los primeros reportes indican que el actor no se encontraba en la propiedad al momento del incidente Getty

Qué se sabe sobre los cargos contra el acosador del actor

El hombre fue detenido por el equipo de seguridad de Smith, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencias para ponerlo a disposición de las autoridades. Según TMZ, el procedimiento que se siguió fue llevarlo directamente con un juez, para así hacer formal el arresto, ya que les preocupaba dejarlo en libertad y que intentara nuevamente forzar la entrada de esta propiedad en Los Ángeles.

Hasta ahora se desconoce si Will Smith emprendió algún tipo de denuncia o proceso legal contra Robert Ogden, pues aunque no logró su cometido de invadir la propiedad, su sola intención sí representa una violación directa a la seguridad y privacidad del artista.