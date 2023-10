Will Smith respondió a las revelaciones de Jada Pinkett sobre su matrimonio: ¿qué dijo?

Will Smith rompió el silencio y respondió a las revelaciones de su esposa, Jada Pinkett Smith, sobre su matrimonio en medio de la promoción de su libro de memorias. Dichas declaraciones han causado revuelo en los medios y entre sus seguidores. La primera revelación de Jada Pinkett Smith fue que ella y Will Smith se habían separado en 2016, a pesar de mantener la apariencia de una pareja normal y enamorada ante el público. Durante su gira promocional, la actriz detalló las circunstancias de su ruptura y lo que les depara en el futuro.

¿Qué dijo Will Smith sobre su matrimonio?

Hasta el momento, Will Smith había mantenido silencio ante las declaraciones de Jada, incluso cuando ella lo mencionó en varias ocasiones, como en el incidente de la cachetada que el protagonista de “Hombres de Negro” le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar.

Sin embargo, Will Smith finalmente rompió su silencio al enviar un correo electrónico al periódico The New York Times en respuesta a las confesiones de Jada.

En su mensaje, expresó que ahora ve a Jada bajo una nueva perspectiva y comprende que es más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había imaginado.

El hecho de que Will Smith haya accedido a participar en el perfil que el New York Times hizo sobre Jada es un indicio del estado actual de su relación, a pesar de su separación.

En cuanto a la separación, Will Smith mencionó que después de haber compartido más de la mitad de su vida con Jada, es difícil distinguir entre lo bueno y lo malo.

El actor reflexionó sobre el hecho de que cuando estás con alguien durante tanto tiempo, puede desarrollarse una especie de ceguera emocional que te hace perder la sensibilidad ante los matices ocultos y las sutilezas de la relación.