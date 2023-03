Ximena Navarrete da a luz a su segundo hijo tras una pérdida y un embarazo in vitro

Con gran felicidad, Ximena Navarrete anunció la llegada de su segundo hijo, quien será el hermano mayor de su pequeña hija Ximena, quien nació el año pasado.

Mediante redes sociales, la famosa compartió las primeras imágenes de la llegada de su hijo Juan Carlos, quien llevará el mismo nombre que su padre Juan Carlos Valladares.

“Hoy... 31 marzo 2023 nació nuestro amor. 53 cm 3.740 kilos. Bienvenido mi niño lindo te amamos con toda el alma. Juan Carlos Valladares Navarrete”, se lee en la publicación en la que se aprecian las imágenes de Ximena junto a su esposo abrazando a su bebé recién nacido.

Cabe mencionar que por indicaciones de sus médicos, Juan Carlos nació a través de una cesárea, al igual que su hermana.

Fue en octubre del año pasado que Ximena Navarrete y su esposo compartieron la feliz noticia de que estaban esperando a su segundo hijo, meses antes de que se cumpliera el primer año de vida de su hija Ximena.

"¡No nos lo esperábamos! Estoy en mi semana dieciséis”, compartió en aquella fecha la Miss Universo, quien durante su embarazo publicó fotografías de su baby bump y en sus redes sociales dio consejos sobre su experiencia en la maternidad.

Además, esta fue una sorpresa para ambos, ya que aunque Ximena tenía la ilusión de volver a ser madre y encaminarse en un tratamiento como el que llevó a cabo durante el embarazo de su hija Ximena, el embarazo de su segundo bebé fue una enorme sorpresa.

“Ni siquiera lo estaba intentando, si tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número de reserva ovaríca tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero sí, nunca me imaginé", contó sobre la forma natural en la que se dio su segundo embarazo.

La pérdida de su primer hijo

En 2018, Ximena Navrrete perdió a su primer bebé, lo cual representó una dura pérdida, sin embargo, ahora sus dos hijos le han devuelto la felicidad e ilusión de ser madre.

“Tuvimos éxito en el primer in vitro. Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño. Lo perdí a las 15 semanas”, contó y agregó, “De ese bebé me hicieron una biopsia cuando todavia estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”.

“La pérdida de mi primer bebé fue lo más doloroso que he vivido, porque ya era un embarazo de 15 semanas, era un bebé muy deseado, muy esperado y fue muy duro pasar por ese proceso”, dijo Ximena.