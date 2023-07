Yaya Kosikova, la modelo eslovena que conoció a Montserrat Oliver después de Yolanda Andrade

Aunque están corriendo rumores de que el matrimonio de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova corre peligro a causa de Yolanda Andrade, la pareja que se casó en 2020 no ha dado ninguna declaración al respecto, y su relación aún permanece intacta. Recordemos que antes de Yaya, Montserrat sostuvo una relación con Yolanda, pero tras la ruptura quedaron como buenas amigas; ahora, después de que Yolanda Andrade atravesara una emergencia hospitalaria a causa de un aneurisma cerebral, Oliver ha estado a su lado y le ha dado a sus seguidores un poco más de información sobre el estado de salud de su compañera.

¿Quién es Yaya Kosikova?

Yaya nació en Eslovenia el 5 de septiembre 1986 y ha sido modelo para firmas como Neiman Marcus, Michael Star y Tracy Reese. También es apasionada de la fotografía y en su biografía de Instagram menciona que lleva la gestión Airbnb de Moyan Ranchette (una casa de cinco habitaciones a una hora de Austin y con un precio de casi $13 mil MXN la noche) y de Yaya’s Studio (un departamento de tres habitaciones en Polanco, Ciudad de México).

Este posteo es solo para admirar a la pareja entre la conductora mexicana Montserrat Oliver y la modelo y fotógrafa eslovaca, Yaya Kosikova. pic.twitter.com/6V72yl75T9 — Delirio Místico Podcast (@deliriompodcast) April 5, 2022

¿Cómo se conocieron Yaya Kosikova y Montserrat Oliver?

En una campaña del 2017, Montserrat Oliver contó la historia de cómo conoció a Yaya: fue en un proyecto en pro de los animales en Nueva York, “nos vimos y wow, hicimos click, empezamos a platicar y vimos que teníamos muchas cosas en común”. Contó que no tuvieron una primera cita como tal, sino que después del evento en Nueva York, Yaya la llevó a los Hamptons y alrededores, “me dijo, '¿por qué no te llevo de road trip?’, y así fue una primera cita muy larga porque duró varios días”. Y sobre su primer beso, detalló que Yaya, quien estaba en sus veintes, se bajó del taxi y se regresó a darle un beso: “raro, la verdad extraño, no sé, me esperaba algo más romántico”.

¿Cómo fue la boda de Yaya Kasikova y Montserrat Oliver?

La fotógrafa y la conductora se casaron en secreto en Texas, donde tienen una casa, y estuvieron acompañadas de su círculo familiar y de amigos más íntimo. La pareja había mantenido su matrimonio en secreto durante meses, hasta que la conductora compartió una fotografía de su boda con la modelo para celebrar que cumplían seis meses de casadas. “El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace seis meses nos casamos y te elegiría otra vez. #loveislove”, escribió Oliver con una foto donde salía tomada de la mano con Yaya y sosteniendo un ramo de flores.

¿Por qué dicen que Montserrat Oliver y Yaya Kasikova se van a divorciar?

El publicista Emilio Morales comentó que hay problemas en el matrimonio de Montserrat y Yaya a causa de Yolanda Andrade. Morales lo contó en el programa de YouTube de la periodista Inés Moreno; declaró que el grave estado de salud de Yolanda orilló a Montserrat a pasar más tiempo con ella, lo cual habría incomodado a Yaya: “digamos que se ha desbocado por atender a su amiga y ex, pues tienen un cariño importante, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver”. Después, Emilio mencionó que una fuente le dijo que ya no viven bajo el mismo techo: “Yaya ya le dijo a Montserrat, ‘ya no puedo, resuelve tu problema con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’. Están analizando lo del divorcio, no es el momento; sin embargo, ya se tocó el tema”.

Tras ser hospitalizada, Yolanda Andrade se ausentó por un tiempo de la televisión y ahora regresó con un parche en el ojo y lentes oscuros. Esto debido a que la luz le molesta mucho, por lo que prefiere cubrir su ojo para evitar lastimarse. En abril (mes del accidente), Yolanda compartió que estaba hospitalizada, y al ser dada de alta del hospital explicó que “estaba viva de milagro”. “He pasado unos momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día”, expresó después.