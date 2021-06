Cómo elegir tu próximo destino de vacaciones

A ti, ¿qué te motiva a salir de la rutina y emprender un viaje?: ¿consentirte?, ¿divertirte?, ¿descansar? o ¿compartir tiempo de calidad con familia? Para cada motivo distinto existe un destino especial para pasar unas vacaciones.

Entre los lugares más buscados para tomar unas merecidas vacaciones en México destacan Cancún y Puerto Vallarta, que por su excelente clima y fabulosas playas logran satisfacer los requerimientos de hasta los más exigentes. Si ya elegiste a dónde irás y estás seguro de con quién, es momento de encontrar en qué Resort te hospedarás.

Ubicados en los más paradisíacos puntos frente al mar en México y el Caribe, Now Resorts & Spas permite que viajeros de todas las generaciones –sea que se trasladen en pareja, con amigos o en familias con adolescentes y pequeños– se sientan bien recibidos.

Ya sea que busquen aventuras, áreas recreativas o, simplemente, un rincón para respirar paz y tranquilidad, las instalaciones de Now Amber (Puerto Vallarta), Now Esmerald (Cancun), Now Sapphire (Riviera Cancún) y Now Jade (Riviera Cancún) tienen un trozo de cielo con vista al mar.

Además, gracias al concepto Unlimited-Luxury, la idea del todo-incluido es superada con lujo en los detalles, ya que cuenta con mini-bar en su habitación reabastecido diariamente, acceso ilimitado a opciones gourmet, servicio de mesero en la piscina o la playa, por solo enlistar algunos beneficios.

Sus habitaciones y suites son amplias, y están perfectamente situadas y lujosamente equipadas con amenidades, para que la estancia sea lo más placentera.

Por si fuera poco, hay escenarios activos que ofrecen entretenimiento para todas las edades, siendo el espacio perfecto para reuniones familiares, bodas, o una escapada para su grupo social.

Por último, para que la estancia realmente sea una experiencia agradable y segura se estableció el protocolo CleanComplete Verification, el cual comienza con la llegada y el registro, continúa con constantes procedimientos de limpieza de habitaciones y áreas comunes, sigue con abundantes estaciones desinfectantes para manos y actividades que permitan el distanciamiento social (hasta durante el tiempo de comida), y finaliza con un servicio de check-out exprés.

Todo cumpliendo con estándares de alta calidad, seguridad e higiene, mismos que se revisan meticulosamente por terceros certificados.

Por eso, si buscas un espacio donde puedas rodearte de lujos, ser tratado con distinción, acceder a instalaciones de primera, degustar lo mejor de la gastronomía, relajarte profundamente, ser el alma de la fiesta, gozar de cada instante o darle las mejores vacaciones a tus hijos, el destino lo puedes disfrutar Now, en Now Resorts & Spas.

