Helados sin azúcar escondidos en una casona de CDMX

Una consistencia cremosa y ligera, que además te invita a vivir una dulce experiencia dentro de una elegante casona en la Polanco, donde probarás el helado que te dejará con ganas de volver.

El HotSpot del helado sin azúcar

Te hablamos de Pécano, Luxury you can taste, es su lema, y una vez que lo pruebes, comprobarás que no estaban equivocados. Son libres de azúcar y solo tienen 25 calorías.

Sabores y toppings

Los sabores más destacados de estos helados son: Cold Brew, Matcha, Coco y Yogurt Griego. Puedes complementar con toppings, tales como brownie, chispas de chocolate, pay de queso, red velvet y más.

Además de los helados, la casona te invita a disfrutar de un buen café y alguna de su variedad de postres endulzados de manera más saludable. Como su cheescake con queso de rancho, su coffee cake o la estrella del lugar: El soufflé de chocolate.

Este lugar es ideal para las personas que se restringen del azúcar pero que son fanáticos de los postres.

Ubicación: Emilio Castelar 149, Polanco.