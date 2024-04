Liberal Youth Ministry presenta su colaboración con New Era

Pionero del streetwear en nuestro país. Antonio Zaragoza es el creativo que desde 2016 se ha dado la tarea de reconfigurar los estándares de moda. Su visión es sencilla y es que, si la cotidianidad necesita de la moda, entonces la moda debe inspirarse de la cotidianidad. Ahora, ha plasmado su visión en una collab top con la marca de gorras más famosa del mundo. Esto es New Era x Liberal Youth Ministry.

Pasar horas viendo los runway shows de las semanas de la moda es un hobby que, personalmente, me tomo muy en serio. La alegría de ver una marca tapatía fundada por un mexicano mexicano, y que verdaderamente me asombra con su propuesta, en Paris Fashion Week es indescriptible. ¿Y cómo olvidar aquella collab con las Chivas de Guadalajara que rompió el internet completamente? Su vibe está unmatched (que no tiene igual, pues) y sin duda es una de esas marcas que gritan por que las incluyas en tu closet. Si tú también eres fan de Liberal Youth Ministry, te van a encantar estas tres gorras que ya están en mi wishlist.

New Era ha promovido por años la exposición de diseñadores cool y emergentes que logran interpretar la esencia deportiva de la marca, y trasladarlo a lo moderno, demostrando que las caps son el accesorio ideal en cualquier situación. El twsit contemporáneo, y hasta kitschy, que caracteriza al diseño de Zaragoza en Liberal Youth Ministry ha empapado la silueta de una baseball cap clásica y un bucket hat, para traernos un básico reinventado. Los colores negro, naranja y gris se ven expuestos a la llama gráfica de LYM, dando un toque cool a cualquier look. Estos tres modelos son fuera de este mundo e ideales para matchear con tu polera del Chivas. Si a ti como a nosotros te gusta tanto, corre que son piezas limitadas.