After-sun treatment: el nuevo pool house menu de Soho House

For members only. Desde la llegada de la Casa a la Ciudad de México, Soho House se ha convertido en un punto de encuentro para art junkies y social butterflies. Sus pasillos y salas se han convertido en hosts de las conversaciones más cool y las discusiones de tertulia artística más underground —obligatoriamente acompañadas de un bite—. No hay mejor momento que el salir de la alberca y dejar que el sol y el vientecito fresco te sequen, y para eso la Pool House en Soho House ha estrenado un nuevo menú top.

Ana Lorenzana

Sergio Chávez, chef ejecutivo de Soho House en Ciudad de México, sabe que las temperaturas de verano en la CDMX no son cosa que se tome a la ligera, y que es casi obligatorio acompañarlo de platillos y drinks coquetones que nos refresquen y tengan una esencia o una naturaleza veraniega. Junto a Andrea Cavaliere, Chef Ejecutivo de Soho a nivel mundial, crearon un par de platillos que nos deleitaran. En estos destaca la frescura de los ingredientes y un cierto tipo de excelencia que se pone incluso en los detalles más pequeños.

La comida empieza con unas entraditas que pueden ser desde una tentadora selección de dips de hummus, berenjena o betabel hasta los platillos que satisfacen a los antojos más específicos como calamares fritos, ensalada griega y tartar de atún o res. Las pastas frescas, como platillo fuerte, de origen italiano, como tortelli, gnocchi, cavatelli, spaghetti y fusilli, añaden un toque especial al menú. Además, el Pool House ofrece platos a la parrilla con pollo, lubina y rib eye, que no son menos que deliciosas. Ya para rematar, y dar el botonazo después de un día de alberquita, los postres emblemáticos como profiteroles, panna cotta, tiramisú, affogato y fruta de temporada están disponibles para deleitar el paladar.

Cada ingrediente que llega a las manos de los chefs en Soho House es cultivado, cosechado y producido de manera local. Soho House ha dedicado su labor a crear una red de colaboración con productores de la zona para promover la economía de hogares locales, y apegarse a su misión de crear mejores condiciones para la comunidad de la ciudad en la que se encuentran. Que no te cuenten, ni te antojen, y ve a probar el menú asap.