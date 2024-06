Casa Pedro Domecq y González Byass se comprometen con la sustentabilidad y un futuro más verde

¿A quién no le gusta un buen vino? Cuando hablamos de vinos, también hablamos de la naturaleza. Sin tierras y viñedos sanos, disfrutar de un vino que valga la pena simplemente no sería posible. Por eso, Casa Pedro Domecq y González Byass han hecho de la sustentabilidad una prioridad, desde sus prácticas en los viñedos hasta sus bodegas, buscando liderar en distintas regiones y de forma global en crecimiento sustentable y diseñando planes que no solo beneficien a la comunidad, sino que también tengan un impacto positivo en la tierra y en las distintas regiones donde operan. Recientemente presentaron estas innovaciones en Tepoztlán con una comida especial de la chef Lula Martín del Campo.

Con el objetivo de cumplir su compromiso con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, Casa Pedro Domecq y González Byass han desarrollado un plan a largo plazo. Además, el pasado 6 de junio fueron pioneros en la organización del primer evento completamente enfocado en la sustentabilidad y la ecología en los viñedos de México, llevado a cabo en Tepoztlán, Morelos.

Cortesía

El proyecto “People + Planet” de Casa Pedro Domecq y González Byass aspira a convertirse en la nueva realidad sostenible mediante el desarrollo e implementación de compromisos para la reducción de emisiones y la minimización del impacto del dióxido de carbono, el cuidado de la tierra y la biodiversidad minimizando el uso de químicos, así como el uso responsable del agua, generando un impacto positivo en las comunidades donde operan y promoviendo el bienestar de su equipo humano y del medio ambiente que cuidan.

Cortesía

“Nuestra responsabilidad como empresa familiar que somos, es dejar un legado y construir un mejor futuro para las próximas generaciones, en donde la sustentabilidad es el único camino viable para asegurar dicho futuro. Hablar de sustentabilidad no es solo hablar de aspectos ambientales sino también de respetar a las comunidades, a las personas que han construido antes que nosotros y es más que un deber, un estilo de vida y una creencia personal”, mencionó Victor González.

Cortesía

Su presencia en varias regiones de España, Chile y México impulsa a Casa Pedro Domecq y González Byass a contribuir positivamente en sus comunidades. Colaboran con organizaciones locales para promover el desarrollo y ofrecer oportunidades laborales a grupos desfavorecidos. Además, trabajan con las compañías con las que colaboran para que la sostenibilidad sea una prioridad, creando así productos más respetuosos con el medio ambiente.