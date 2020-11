Cómo organizar la mejor cena de Navidad

Haz que tu cena de Navidad sea muy especial con estos consejos.

Celebra con tus seres queridos esa noche especial y compartan una deliciosa cena con amor. Para que todos se sientan especiales y sea un momento perfecto, es necesario que exista una buena planeación. Te damos algunos consejos para organizar tu cena de Navidad.

Comienza pensando en los platillos

Es una temporada única, no dejes a un lado los platillos clásicos como los romeritos, el bacalao y el pavo. Elige entre una o dos opciones para complacer todos los gustos.

Aprovecha todo el tiempo con tu familia y olvídate de pasar horas cocinando porque Liverpool tiene platillos exclusivos con la opción para llevar a casa.

No te olvides de las bebidas

Piensa en las bebidas con alcohol y sin alcohol que vas a ofrecer. Cómpralas con algunos días de anticipación en tienda o incluso puedes pedirlas en línea.

No te saltes el postre

Nadie, absolutamente nadie se resiste a lo delicioso del postre. Un pastel siempre se agradece, pero la clásica ensalada de manzana no puede faltar. ¿Cuál es tu favorito? El nuestro este Tronco Navideño.

Sorpréndelos con detalles en la mesa.

Haz sentir muy especiales a todos tus seres queridos. Coloca detalles en la decoración de la mesa y la vajilla, ¡les encantará!

En Liverpool encontrarán una deliciosa casita de jengibre que le dará un toque muy navideño a esta temporada.

Disfruta de los sabores tradicionales toda la temporada

Tal vez no sea el día de la cena tan esperada con tu familia, pero el antojo de los clásicos romeritos y bacalao no pueden esperar. Si es tu caso, no te preocupes y disfruta de las especialidades navideñas en el Restaurante de Liverpool. Pide el lomo en salsa de durazno y morita.

También disfruta todos los días en Experiencia Gourmet de Liverpool donde podrás encontrar platillos tradicionales en chapata y hasta la clásica ensalada navideña. ¡Lo mejor de la temporada!

También te podría interesar: Femenina y real: transforma tu look con las últimas tendencias