Conoce Remedios del Bosque, la marca de skincare que ayuda al planeta

Es indiscutible que nuestro planeta nos da todo lo que tiene, pero algo valioso que tienen marcas como Remedios del Bosque, es que al recibir siempre regresan. La marca de cosméticos mexicana que ya cumple su 11vo aniversario, tiene como propósito aportar su granito de arena para hacer del planeta Tierra un mejor lugar. Para entender mejor el concepto de esta marca, tuvimos una plática con su creadora, María Violante y nos explicó de dónde viene Remedios del Bosque.

¿Cómo es que surge la idea de Remedios del Bosque?

Empecé a estudiar herbolaria para entender un poco de dónde venían las plantas. La palabra trazabilidad para mí siempre ha sido algo muy importante de entender. Saber de dónde viene lo que estamos consumiendo. Quise estudiar a profundidad agricultura regenerativa y a partir de todo esto fue que empecé a entender que uno de los grandes temas en cuanto a lo que vivimos como humanidad a nivel ecológico, está directamente conectado con la Tierra. Entender esto fue la raíz de haber empezado a crear productos que tuvieran una base muy sólida en cuanto a la salud de la tierra, también incluyendo la ayuda social. La idea fue crear un impacto positivo y más que nada regenerativo; con esto me refiero a darle más a la tierra de lo que recibimos y extraemos de ella.

¿Qué rol juega la historia de la herbolaria prehispánica en estos productos?

La propuesta de Remedios del Bosque es darle de nuevo el valor a la herbolaria y sentido de que tiene mucha magia y mucha ciencia detrás para curar. Más allá de la parte de mercado, buscamos ir a la parte científica que conlleva la herbolaria.

Como creadora de la marca, ¿cuál crees que sea el factor fundamental que diferencia a Remedios del Bosque con otras marcas?

De nuevo uso la palabra trazabilidad; si no sabemos de dónde viene, no lo consumimos. Nuestra marca toma cada decisión con la intención de tener un impacto positivo en el medio ambiente, o sea, tomar decisiones regenerativas. También, la forma en la que Remedios del Bosque trabaja con las comunidades en México me parece algo especial.

¿Cómo es que se producen estos productos?

Trabajamos con materias primas que sembramos en agroforestería. La agroforestería se trata de crear bosques biodiversos que regeneran la tierra y limpian el agua de forma natural. Con el proceso que aplicamos para limpiar el agua, esta regresa a nosotros y a la vitalidad de los bosques, logrando la regeneración dentro del ecosistema. En la Ciudad de México es donde trabajamos con dos laboratorios que están especializados en cosmética; aquí llegan de Oaxaca.

¿Qué podemos esperar de la marca en un futuro próximo?

Remedios del Bosque es una empresa que no solo vende productos, sino que habla de la revolución y de cómo retomar nuestra salud a través de retomar la salud de la tierra. También buscamos concientizar a través de pláticas y de talleres; queremos esparcir la conciencia de cómo usar las plantas. Más que una empresa, diría que somos un movimiento de restaurar la conexión con nuestra salud y la de la tierra a través de productos naturales. Queremos llegar a Latinoamérica y Estados Unidos, tanto como crear alianzas con otras marcas que tengan misiones similares a la nuestra. La idea es llevarlo a más y más personas para crear la conciencia que buscamos.

Algo que le da calidad a un producto no solo es su función, sino también lo que representa. Remedios del Bosque es la opción ideal para apoyar al movimiento que está tratando de salvar nuestro planeta Tierra, así que con esta marca no hay pierde; sus productos de belleza son de la mejor calidad natural y al comprar, ponemos nuestro granito de arena. Es una excelente forma de apoyar de una forma o de otra, así que en su siguiente rutina de skincare, piensen Remedios del Bosque.