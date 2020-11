José Kuri habla de ‘Siembra’, la nueva exposición de la galería Kurimanzutto

José Kuri fundó junto a Mónica Manzutto la galería de arte contemporáneo Kurimanzutto donde hoy se presenta ‘Siembra’.

La idea de Siembra, dice el galerista José Kuri, “es poder colaborar con gente mucho más joven, que no necesariamente está en la galería, que tenga una inmediatez más clara y lo que es interesante, es que este proyecto nace antes del Covid”. La exposición que actualmente presenta la galería Kurimanzutto reúne obra del colectivo Biquini

Wax, del escritor Pablo Soler Frost, de las galerías Salón Silicón y Agustina Ferreyra, junto a la de sus artistas Miguel Calderón, Carlos Amorales y Sofía Táboas, con la intención de “bajar el espacio al consumo del arte, para tener una relación más directa con los artistas”.

El proyecto, nos señala Kuri, involucraba poder ir a los estudios de los artistas, ver algo que les guste y en ese momento decirles: “En tres semanas lo mostramos”.

“Así pasó con Carlos Amorales, hablamos hace un mes con él y aquí está. A Biquini Wax los he seguido durante muchísimos años y cuando esta pieza, ‘Sa la na, a yuum, iasis /Laissez faire, laissez passer’, la presentaron en el Palais de Tokyo, de París, dije, ‘es una de las piezas fundamentales de los últimos 10 años en México, cómo no se va a ver aquí’. Además, este era el formato perfecto, porque si hubiera sido en toda la galería, quizá demandaría hacer muchas más cosas alrededor. En cambio, así tienes esa inmediatez y frescura”, nos cuenta el galerista.

Desde febrero de 2020, Kurimanzutto presentó un formato de exhibición en el cual dividió en seis pequeñas salas su galería principal. En la primera entrega mostró el trabajo de grandes artistas como: Haegue Yang, Gabriel Orozco, Eduardo Abaroa, Daniela Rossell y Galen Jackson, Wendy Cabrera Rubio, Dr. Lakra y Minerva Cuevas.

El cierre, a causa del Covid-19, interrumpió el programa hasta septiembre pasado, cuando Kurimanzutto no solo invitó a artistas que no representan, sino que convocó a dos jóvenes galerías. “En el caso de Salón Silicón es uno donde todas sus cosas me gustan, entonces decidimos darles un espacio en el que pudieran trabajar. Es tan característico su lugar pequeño en la Escandón que el que tienen aquí es lo mismo que ellos usualmente manejan. Esta es la estructura que nos funciona, además sin tiempos. Si me preguntas, no sé cuánto va a estar la ballena (“Sa la na, a yuum, iasis /Laissez faire, laissez passer”), lo que queremos es que lo vea el mayor número de personas posible”, añade.

Kuri señala que todo el proyecto parte de un concepto, el cual trata de hacer comunidad. “Queremos tejer relaciones, eso es más padre, estar juntos, que incluso cualquier resultado que pueda tener la exposición. Por eso quisimos dárselo a Agustina Ferreyra, que ya no tiene galería en México, para que use este recinto por seis meses y realice lo que ella quiera hacer. Es como reconocernos todos dentro del sistema”.

Siembra, adelanta José Kuri, originalmente iba a durar solo un año, pero por las nuevas condiciones que está imponiendo la situación de la pandemia, tal vez se pueda extender durante 2021.

