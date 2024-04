¡Llega la Feria de Sevilla a México!

Cuando paso por el puente, Triana, contingo vida mía… Es que desde que escuchamos sobre este momento histórico hemos estado en un mood muy sevillano. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Feria de Abril llega a la Ciudad de México para contagiarnos del son de Sevilla. Y no me toques las palmas que me conozco.

Hace unas semanas, scrolleando por TikTok me crucé con un par de chicas españolas que tenían un mensaje de fe para nosotros los apasionados de la multiculturalidad. “Llamamiento a todos los españoles en Ciudad de México. Este finde es la Feria de Sevilla y queremos organizarla en México”, mencionaban Marina y Belén, dos españolas que llegaron a estudiar a México y – por o tradición o por fomo– no podían perderse de las festividades de abril. Claramente, tomaron acción por sus propias manos y siete días después han anunciado todos los detalles sobre este evento.

Victoria Federeica de Marichalar de Borbón en la Feria de Sevilla de 2024 Instagram

“Somos dos apasionadas de la feria y del flamenco. Al estar acá queríamos buscar una manera de conectar con la Feria de Sevilla, y qué mejor que recrear una tarde de feria en compañía de otros españoles en México, y claro mexicanos que tengan curiosidad”, menciona Marina. Después de ver cómo sus amigas cruzando el charco se preparaban comprando sus vestiditos de bailadora, sus trajes de flamencas y sus tocados de flores, decidieron hacer su propio festejo en la ciudad, marcando un momento importante en la historia.

Ahora sí, todo sobre los detalles del evento para que desempolves tu mejor ajuar y prepares esas palmas. La feria se llevará a cabo el 27 de abril del 2024 en el restaurante Tatel de la Ciudad de México. Sus tres pisos serán el escenario perfecto de esta puesta en escena de cómo se vive la primera tarde de feria. Música, tapeo y muchos rebujitos inundarán esta tarde especial. Eso sí, que si quieres asistir tienes que estar super al pendiente de sus redes sociales.

Dress code por si nunca has ido a una Feria de Abril: La vestimenta es siempre lo más elegante. Las mujeres optan por vestidos flamencos, o vestidos de día largos acompañados generalmente con unas alpargatas cómodas que te permitan zapatear el día entero pero que no te maten el tobillo. Los hombres van de traje con zapatos de vestir.