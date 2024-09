Paseo de la Mujer Mexicana: La fundación de Liliana Melo de Sada que saca a las mujeres del anonimato

La decimotercera edición de LuxuryLab Global se llevó a cabo en el Four Seasons Hotel Mexico City, bajo el tema “Crafting the Future of Innovation”. Este año, el foro se enfocó en cuatro áreas clave: Inteligencia Artificial, prácticas éticas y sostenibles, el lujo y la digitalización y la omnicanalidad. Con la participación de destacados conferencistas, el evento ofreció un análisis profundo sobre cómo las marcas de lujo pueden innovar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, mientras abordan la sostenibilidad y la personalización para redefinir el futuro del lujo.

El foro contó con ponencias de líderes de la industria como Fflur Roberts de Euromonitor Internacional, Valeria Domínguez de FELINO, Julie Wagner CEO de CEO de la Beverly Hills Conference & Visitors Bureau (BHCVB) y otros expertos que exploraron temas desde la reinvención del lujo hasta las tendencias emergentes en la digitalización y el comercio electrónico. El LuxuryLab Award este año honró a Liliana Melo de Sada, Presidenta de la Fundación México Monterrey A.C. & PMM, por su destacada labor en conservación, cultura y equidad de género, alineándose con los valores del lujo contemporáneo, lo recaudado en esta edición será en apoyo a la iniciativa Paseo de la Mujer Mexicana.

A propósito de este evento, en CARAS platicamos con Liliana Melo de Sada, Presidenta de la Fundación México Monterrey , ganadora de un premio en el Luxury Lab.

Liliana compartió que este premio es muy importante para la Fundación del Paseo de la Mujer Mexicana en Monterrey; agradeció infinitamente porque la agarró de sorpresa y no creía que fuera algo resaltable para un Luxury Lab. Sin embargo, su trayectoria es algo que la respalda pues lleva toda su vida siendo promotora social.

¿Qué es lo que hace la Fundación del Paseo de la Mujer Mexicana?

Se encargan de dar visibilidad a mujeres mexicanas o extranjeras que toda su trayectoria la hicieron en México y que cambiaron el curso de la historia del país y que no han sido nombradas en ningún libro de historia. Así es como empezó porque en palabras de Liliana “si no reconocen a la persona con nombre y apellido, no existes entonces hay que darle un nombre y contar qué hicieron”. Esta es la única fundación que se dedica a nombrar y reconocer a las mujeres por temas.

“Desde hace cuatro años nos dedicamos a dar premios en vida, así que para continuar y nombrar a las mujeres con su proyecto, esta fundación no se rige por dar apoyos económicos, nuestro apoyo es sacarlas del anonimato porque las mujeres en todo el mundo se encuentran en el anonimato; esto es sororidad”.

A través de investigaciones históricas con todas las universidades y especialistas en el tema es como encontramos a estas mujeres que se les brinda el espacio para que puedan compartir su trabajo, dejen de estar en el anonimato y el mundo las conozca.

¿Cómo fue que surgió la idea de la Fundación Paseo de la Mujer?

Esta historia comenzó gracias a un viaje a Canadá en el 2004 donde vieron un parque que reconocía a cinco mujeres que habían cambiado la historia de las Américas, no de Canadá, de las Américas y entonces comencé con la idea de ‘¿Y por qué nosotros no lo hacemos pero con la historia de nuestro país?’. Esto fue un factor, pero el factor más importante es que las mujeres estamos borradas no sólo en México, en el mundo. Un día estaba muy vulnerable y emocionada por nombrar a todas las mujeres en la historia porque incluso al nombrarlas, las estamos reviviendo, están aquí presentes con nosotras en espíritu y en persona.

¿QUIÉN ES LILIANA MELO DE SADA?

Liliana Melo de Sada, Presidenta de la Fundación México Monterrey 2010, es una figura destacada de Monterrey dedicada a la conservación, la cultura y la equidad de género. Ha liderado el Paseo de la Mujer Mexicana en Monterrey, abogando por la igualdad y el respeto a través de la educación integral y el cuidado del medio ambiente. Su influencia cultural abarca instituciones como el Museo del Vidrio y el Ballet de Monterrey, y ha sido asesora de diversas entidades culturales tanto a nivel nacional como internacional.

Más allá de sus esfuerzos culturales, Liliana ha sido una firme defensora del medio ambiente, habiendo presidido el Consejo Ejecutivo del Parque Ecológico Chipinque. Su compromiso con la mejora social la llevó a colaborar con ANSPAC, impulsando programas de desarrollo personal dentro de empresas familiares a nivel nacional. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su dedicación a la promoción cultural y educativa, recibiendo invitaciones para ocupar roles de asesoría en instituciones como el Instituto de Cultura de México en Nueva York y la Tate Gallery en Londres, además de haber sido Presidenta de la Fundación Interamericana para la Cultura y el Desarrollo en el BID en Washington, D.C.