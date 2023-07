Luz Blanchet y Lorenzo Lazo comparten su primera foto juntos

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo derrochan amor en la primera imagen compartida en sus cuentas de Instagram.

La conductora y empresaria habló se su relación con el viudo de Edith González hace apenas un par de semanas. Durante una entrevista al programa Ventaneando, Blanchet contó a Pati Chapoy cómo conoció a su pareja.

La guapa presentadora relató: “El culpable es Jorge Zarza, él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento A Favor de lo Mejor y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, ¿te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’. Y ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo en frente, acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco al director de A Favor de lo Mejor y cerquita estaba él, de esas veces que lo tienes de frente, nos saludamos, de esas caras que se te hacen conocidas, por el mismo ambiente, porque te mueves en eventos y demás”.

Tras una breve plática sobre sus hijos, intercambiaron números telefónicos y se despidieron. Unos meses después, Lazo contactó a Blanchet y empezaron a salir.

Y aunque Luz no dio una fecha exacta de cuando empezó su historia de amor, aseguró que está muy contenta con su relación, añadiendo: “Que dure lo que tenga que durar”.

Apenas hace un par de días, Lazo compartió la primera imagen con su guapa novia. La pareja aparece sonriente, posando frente a una fuente, que algunos aseguran es la Fuente Peregrina de La Merced, en Antigua Guatemala.

Acompañando a la imagen, Lorenzo escribió: “Qué valiosas sorpresas tiene la vida, que un saludo entre dos desconocidos el pasado diciembre; meses después iniciamos un apasionante cruce de caminos”.

Además de los comentarios de otras celebridades como Claudia Lizaldi, Andrea Noli y Luz Elena González, Blanchet también respondió al post de su novio con las palabras: “Valioso al mil! ❤️”.