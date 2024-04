“Cada vez son más comunes y bien vistos los procedimientos estéticos”, Edgar Cousiño

Con estudios en medicina general y especializado en medicina estética, Edgar se ha formado a lo largo de su carrera, complementando sus estudios con especialidades, cursos y congresos en México y el extranjero, sin embargo, nos confiesa que la medicina estética no siempre estuvo en sus planes. “Originalmente, la medicina estética no estaba en mis planes, pues no me gustaba el concepto tan superficial que se tenía de ella, sin embargo, al trabajar de la mano con médicos estéticos, me gustó mucho el hecho de que iba más allá de esos conceptos, pues la medicina estética hoy se enfoca más en tratar y prevenir, además de que, más allá de lo físico, aborda al bienestar integral, pues esos cambios estéticos que puede realizarse una persona, ayudan a que se sienta mejor emocionalmente o a mejorar su autoestima”.

“Cada vez es mayor la aceptación de toda la gente respecto a la medicina estética, pues cada vez es mejor visto el cuidado personal y el buscar sentirse mejor”

Bajo esta idea, nos confiesa que cada vez son más las personas que rompen con los tabúes y estereotipos que encasillaban a la medicina estética y se animan a llevar a cabo ciertos procedimientos por cuestiones de bienestar físico y emocional. “Cada vez son más normalizados los procedimientos estéticos, por ejemplo, los hombres que son más conservadores, cada vez se animan más a realizarse cosas. Cada vez es mayor la aceptación de toda la gente respecto a la medicina estética, pues cada vez es mejor visto el cuidado personal y el buscar sentirse mejor. Antes, incluso el tomar terapia era mal visto, hoy día tanto una terapia, como cualquier actividad a favor del bienestar físico y mental, es mucho más común y bien visto”.

“Ciencia que busca prevenir, atrasar, revertir los cambios por el envejecimiento”

¿Cómo definirías la medicina estética?

Es la ciencia que busca prevenir, atrasar, revertir los cambios por el envejecimiento, promoviendo la armonización facial, con procedimientos mínimamente invasivos y con resultados casi inmediatos.

“La medicina estética puede ser buena o mala, dependiendo de la mano que la trabaje”

¿Cuáles son los mitos más comunes que encasillan a la medicina estética?

Empezaría por el Botox, pues es de lo que más vemos en consulta. La gente le teme porque dicen que no quieren quedar “sin expresión”, la realidad es que eso no pasa cuando se lleva a cabo un buen procedimiento. Las nuevas tendencias rompen con este mito y lo que buscan es trabajar un lifting, Por otro lado, la medicina estética puede ser buena o mala, dependiendo de la mano que la trabaje. Deben acudir con un buen médico con un excelente conocimiento de su trabajo así como de la anatomía humana, para realizar procedimientos adecuados y muy cuidados.

Otro de los mitos más recientes es que el protector solar puede provocar cáncer, cuando es todo lo contrario. Lo que provoca cáncer es el sol directamente. Hay estudios que demuestran que los rayos uv penetran a través de la piel y dañan muchísimo. El protector, como su nombre lo dice, cuida nuestra piel y previene enfermedades.

“Yo le digo a mis pacientes que el mantenimiento en casa es esencial, pues por más que te realices procedimientos, si no tienes una buena rutina de cuidado personal diario, no vas a tener buenos resultados”

¿Cuáles son los aliados o complementos que recomiendas para un buen cuidado de la piel, más allá de los procedimientos estéticos?

Ante todo, lo que yo le digo a mis pacientes es que el mantenimiento en casa es esencial, pues por más que te realices procedimientos, si no tienes una buena rutina de cuidado personal diario, estos no van a tener el mejor resultado o al menos no duradero.

La piel es muy sensible, por ello hay que cuidarla, protegerla, lavarla e hidratarla. Claro está, el uso del protector solar es básico, así como la hidratación, yo recomiendo mucho los sueros, más con el paso del tiempo.

Y finalmente, para mantener un bienestar total, recomiendo mantener activo el cuerpo con ejercicio, una buena salud del sueño y una buena alimentación.

¿Consideras que la medicina estética es para cualquiera?

Claro, siempre y cuando se realice un buen historial clínico para conocer a fondo la historia de las personas, pues sin ello, por ejemplo, al tener una enfermedad autoinmune, puedes perjudicar a un paciente.

A través de tus redes sociales, ¿qué contenidos te gusta compartir?

Me gusta compartir consejos, recordatorios de cuidado, mostrar procedimientos de antes y después, y explicar la ciencia detrás de los procedimientos. También hablo de enfermedades o problemas más comunes y cómo se pueden tratar.

“Nunca es tarde para comenzar y lo que hagas hoy por ti, lo vas a agradecer a medida que pase el tiempo”

¿Qué mensaje te gustaría compartir con la gente respecto al tema de bienestar?

Nunca es tarde para comenzar y lo que hagas hoy por ti, lo vas a agradecer a medida que pase el tiempo, como por ejemplo el hacer ejercicio o el uso del protector solar. Y finalmente, me gustaría recordarle a la gente que todos envejecemos y es algo natural, sin embargo, lo que podamos hacer por nuestra piel, salud y bienestar, siempre va a sumar y, si bien nos va, va a poder prevenir procedimientos más invasivos en un futuro y te va a permitir verte bien en cualquier edad.