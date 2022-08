J Balvin y la presentación que hizo historia en Brasil

Si alguien sabe de música, brillo y colores, ése sin duda es J Balvin. Y si hablamos de joyas, los expertos son Tiffany & Co.

J Balvin

Por Jorge Alférez

Bajo el concepto Yellow is the New Blue, Tiffany & Co., deslumbró en un evento sin precedentes desde Brasil y junto al cantante, J Balvin.

Con motivo del lanzamiento de sus nuevos diseños de Alta Joyería, así como la presentación del diamante amarillo de Tiffany de 128.54 quilates, por primera ocasión en América Latina, la maison ofreció un evento inolvidable.

Una noche especial

El pasado lunes 29 de agosto de 2022, Tiffany & Co., pintó São Paulo de amarillo. La Casa anunció su evento Yellow Is the New Blue en Brasil para llevar a cabo una presentación sumamente especial.

Los invitados

Anthony Ledru, CEO de Tiffany, ofreció una cena íntima para más de 170 invitados, entre ellos personas influyentes y celebridades, tales como J. Balvin, Bruna Marquezine, Camila Queiroz y Helena Bordon, amigas de la Casa.

De esta manera fue como Tiffany & Co., celebró por lo alto una noche especial y seguramente inolvidable para los asistentes al evento, así como para la localidad en la que se llevó a cabo y la cual se pintó de amarillo.

Estas son algunas de las joyas que el cantante portó durante el evento: