Una nueva experiencia de lujo en el corazón de la CDMX

¿Te imaginas un lugar donde el lujo y la modernidad convergen para ofrecer algo más que una simple compra? Así es Berger Mítikah, la nueva boutique que redefine la experiencia del retail de lujo en México. Localizada en el centro comercial Mítikah, esta boutique es mucho más que un espacio para adquirir relojes y joyas; es un tributo al diseño, la sofisticación y la atención personalizada.

El interiorismo y arquitectura de Berger Mítikah han sido cuidadosamente diseñados por el prestigioso despacho Habitación 116. Aquí, los materiales nobles y los acabados arquitectónicos se mezclan con formas geométricas que irradian elegancia y modernidad. Todo el espacio está concebido para envolver a los visitantes en una atmósfera de exclusividad, donde cada detalle invita a disfrutar.

¿Fanático de los relojes? Berger Mítikah no decepciona con una selección de marcas legendarias como Rolex, Bulgari, Cartier y Hublot. Además, su oferta de joyería es tan versátil como impresionante: desde piezas únicas para eventos formales hasta diseños que elevan cualquier look del día a día. Cada joya cuenta una historia, pensada para realzar la personalidad de quien la lleva.No es solo lo que compras, sino cómo te hacen sentir. Berger Mitikah ha elevado la atención al cliente a un nivel excepcional, ofreciendo áreas privadas para que cada visita sea íntima, cómoda y memorable. Este concepto busca que los visitantes no solo adquieran un producto, sino una experiencia que lleven consigo.

La apertura de Berger Mitikah marca el inicio de una emocionante renovación para la marca, que incluirá la transformación de sus otras cuatro boutiques en México bajo este innovador concepto arquitectónico. Sergio Berger, líder de la firma, lo define como “un homenaje a nuestras raíces, sin perder de vista la modernidad”.

Si buscas el balance perfecto entre lujo, diseño y una experiencia inolvidable, Berger Mitikah es tu próximo destino. Visítala en planta baja, frente a la fuente del centro comercial Mitikah, y déjate sorprender. Aquí, el lujo no solo se compra; se vive.