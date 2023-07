Checo Pérez seguirá en Red Bull hasta 2025, confirma Horner

Christian Horner, jefe de la escudería de Red Bull, confirmó que Checo Pérez seguirá con el equipo para la próxima temporada de la Fórmula 1. Sin embargo, también comentó que no están cerrados a incorporar a Daniel Ricciardo como segundo piloto si el mexicano no tiene cumple con los objetivos planteados por los directivos. El australiano estará la próxima temporada corriendo con AlphaTauri, otra escudería de Red Bull, por lo que podría estar en la lucha interna para quedarse con con uno de los autos del equipo.

“Obviamente, Max Verstappen y Checo Pérez volverán a ser nuestros pilotos el próximo año. Pero, de todos modos, siempre es bueno tener talento a nuestra disposición”. Christian Horner

Checo se unió a Red Bull en la temporada 2021, por lo que está en su tercer año con la escudería austriaca. En su segundo año con el equipo, el tapatío se llevó el campeonato de constructores. En este 2023, Checo ha tenido altibajos en sus resultados en las clasificaciones, pues no ha podido mantener el nivel que consiguió al inicio de la temporada. Por esta razón, se dudaba que Red Bull renovara su contrato; con la contratación de Ricciardo, el piloto australiano de origen italiano ve más cerca su llegada a Red Bull para 2025.

Checo se encuentra actualmente en el segundo lugar del ranking Instagram @schecoperez

Por su parte, Checo está tranquilo. Luego de su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano declaró: “Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo; no me preocupa nada de eso, estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto”.

Actualmente en el segundo lugar en el ranking de pilotos, Checo busca llevarse el campeonato con Red Bull en esta temporada. Su próximo reto será el Gran Premio de Hungría este próximo fin de semana, donde deberá enfocarse en sumar puntos para seguir luchando por el título, además de mantener su lugar dentro de su escudería.