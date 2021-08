El bridie de la victoria: Abraham Ancer ya es campeón de la PGA Tour

¡Abraham Ancer ya es campeón de la PGA Tour! El mexicano obtuvo su primer titulo imponiéndose a Sam Burns y a Hideki Matsuyama.

“El Turco” es el cuarto mexicano en ganar un torneo PGA Tour.

Oriundo de Tamaulipas, Ancer se coronó en el FedEx St. Jude Invitational, con 16 golpes abajo de par.

El primer lugar estaba siendo disputado por Burns y Matsuyama; sin embargo, tras el birdie de la victoria el mexicano levantó el trofeo del torneo.

Ancer participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A pesar de haber tenido un buen desempeño, no fue suficiente para conseguir presea; con esta victoria se quita el “mal sabor de boca”.

Carlos Ortiz fue el último mexicano en ganar un PGA Tour, el Houston Open.

Ancer se suma a la lista de mexicanos que han conquistado un torneo de esta magnitud. César Sanudo y Víctor Regalado encabezan dicha lista.



Abraham Ancer siempre había sido una importante promesa del golf mexicano, pero le faltaba conquistar un PGA.

Después de años de buscar un logro de este tamaño, el día de ayer lo consiguió.

“Creo que he muchas ocasiones he jugado muy bien para ganar un torneo, pero no había salido a mi manera. La paciencia es clave para este juego”, sentenció el golfista.