Checo Pérez revela si volverá o no a la F1 tras su salida de Red Bull

“Todo pasó muy rápido al final de la temporada, no me lo esperaba... Si me llega un proyecto bueno e interesante, sin duda que lo voy a considerar, y lo voy a pensar, pero todo llegará en su momento... mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia”, expresó el piloto mexicano Checo Pérez al hablar sobre su futuro, luego de terminar su relación con la escudería de Red Bull.

Checo Pérez mencionó que se enfocará en disfrutar de su vida personal, aunque no sabe qué le depara el futuro, se tomará su tiempo para tomar una buena decisión en su carrera.

Por otro lado, el piloto confesó que está muy triste de que las cosas no terminaran bien en Red Bull, incluso reveló que hay cosas que le hubieran gustado fueran diferentes como la creación de un auto a sus necesidades.

“Tuve que adaptarme a un estilo que no me quedaba bien. Me hubiera gustado tener un equipo en el que todo girara a mi alrededor, donde el coche estuviera hecho para mi estilo de conducción, pero no fue así".

“Lo importante es que nunca me rendí. Cada vez que ha sucedido algo difícil en mi carrera, han sucedido cosas mejores y eso es porque nunca me he rendido”, dijo.

Checo dijo que este 2025 no tendrá equipo, y refirió que en los siguientes 6 meses debe decidir qué hacer, si volver a la F1 o poner fin a este capítulo, aunque no se cerró las puertas, y aclaró que si sale un proyecto bueno, entonces lo tomará en cuenta.

Por otro lado, su papá, el político Antonio Pérez Garibay, adelantó el próximo destino de su hijo Checo, dando una pista sobre el futuro de su hijo.

El papá de Checo aseguró que pronto podría correr su hijo en la Fórmula E, la cual considera, será la número 1 del mundo en unos años, por encima de la F1.

“Jamás me hubiera imaginado la Fórmula E y cuidado porque podríamos tener a Checo Pérez corriendo por acá. Claro que sí, sin ningún problema. La categoría lleva 11 años, es muy joven, el día de hoy es la número dos del mundo y dentro de los próximos cinco años será la número uno. Por eso estoy aquí, estoy en vista de lo que sigue”.

Aunado a las declaraciones de Antonio Pérez, el cofundador y director de Fórmula E, Alberto Longo, expresó su deseo por tener a Checo en la categoría debido al prestigio que tiene.

“Checo tiene su casa en la Fórmula E, las puertas siempre estarán abiertas... si él decide correr, estoy seguro de que cualquier equipo estaría encantado de tenerlo”.