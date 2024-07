¿Cuánto cuestan los boletos de la pelea de Floyd Mayweather Jr en México? El precio te sorprenderá

🥊🌟 ¡El Evento del Año! 🌟🥊



¡La leyenda, Floyd Mayweather, viene a México para "The One & Only Fight México"! 🇲🇽✨



El 15 de mayo, prepárate para el anuncio más grande del año.



Marca tu calendario y no te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia. #MayweatherMexico pic.twitter.com/qAcI5GddFi