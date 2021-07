Gaby López, la golfista mexicana que participará en los Juegos Olímpicos

En lo que será su segunda experiencia en Juegos Olímpicos, la golfista profesional mexicana Gaby López integra el equipo nacional que buscará la primera medalla del deporte de los bastones en la historia de nuestro país.

López, de 27 años, es la más experimentada del tricolor, pues ya tomó parte del evento que une al mundo, el cual se celebró en Río 2016, junto a Alejandra Llaneza y Rodolfo Cazaubón. En aquella oportunidad, Gaby finalizó en el casillero 31 con un total de 286 golpes.

Para Tokio 2020 acompañarán a Gaby la hidalguense María Fassi, quien tiene experiencia en la LPGA, el mejor circuito femenil del mundo. Y del lado varonil, los jugadores del PGA Tour, el tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz debutan en esta competencia.

Hay que recordar que México es el único país latinoamericano en calificar con equipo completo a la justa nipona, de acuerdo con el ranking olímpico de golf.

“Claro que me gustaría una medalla, darme esos últimos 18 hoyos con la oportunidad. Creo que al estar en contención tenemos que llegar con la mente clara. Me motiva mucho saber que ya estoy más sólida bajo presión, me da mucha calma de cara a los Juegos”, dijo López.

Algo que tiene a favor Gaby López es que generalmente juega bien en tierras orientales. Hace dos años logró la primera de sus victorias profesionales en la LPGA, durante el torneo Blue Bay, que se llevó a cabo en China, en noviembre de 2018.

Ese buen desempeño se tradujo hace unas cuantas semanas con dos Top 10 por su paso en Singapur y Tailandia, donde tiró un score acumulado de 30 abajo del par.