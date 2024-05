La poderosa revelación Henry Martin sobre el penal que dio el bicampeonato al Club América: ¿qué dijo?

En el estadio repleto de aficionados esperanzados, Henry Martin, el delantero y capitán del Club América, enfrentó uno de los momentos más decisivos de su carrera durante la final de vuelta del Clausura 2024 contra Cruz Azul.

Antes de ejecutar el penal que podría darle el bicampeonato a su equipo, Martin reveló haber experimentado un nivel de ansiedad casi abrumador. “Si yo fallo el penal, perdemos el campeonato”, confesó Martin durante su participación en el podcast “Entre Águilas”.

La decisión del penal contra Cruz Azul

La elección de cómo y dónde ejecutar el penal fue una decisión complicada para Martin, especialmente porque consideró sus experiencias previas. Recordó la final anterior contra Tigres, donde cobró hacia el lado izquierdo del portero Nahuel Guzmán,

Martin comentó cómo podía sentir su indecisión y el temor a que el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, pudiera anticipar sus movimientos. Esta indecisión se acrecentó justo en el momento crucial, lo que llevó a Martin a pensar en todas las consecuencias posibles antes de decidir finalmente cómo ejecutar el disparo.

También te puede interesar:

Descubre la verdad detrás de la mala relación de Brenda Bezares con Paco Stanley

Henry Martin narra cómo vivió el momento del penal decisivo

En medio de la tensión y el murmullo del estadio, Martin logró encontrar un momento de claridad que fue crucial para su desempeño.

“Pongo el balón, me alejo y empiezo a visualizar todo. No sé cómo pero bloqueé todo, no escuchaba nada, todo estaba entre el portero y yo”, explicó Martin.

Su concentración fue determinante para que pudiera ejecutar el penal con éxito, al ignorar las enormes presiones del contexto y mantenerse enfocado únicamente en su técnica y decisión.

La conquista del bicampeonato del América

Gracias a la ejecución perfecta de Henry Martin, el Club América no solo ganó la final contra Cruz Azul, sino que también se consagró como bicampeón de la Liga MX, y obtuvo su título número 15 en la historia de la competición.

Este logro pone a América como uno de los cuatro equipos en alcanzar un bicampeonato en la era de los torneos cortos, un hecho que celebra el equipo y fortalece el legado de Martin como uno de los jugadores más decisivos y respetados de su generación.

SOMOS BICAMPEONES 🏆🏆🤩🦅

LLEGÓ LA 15⭐️ @ClubAmerica

GRACIAS AZULCREMAS 🙌🏼 pic.twitter.com/BT84dtCQOt — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) May 28, 2024

Henry Martin renueva contrato con las Águilas

Además de su éxito en la cancha, Henry Martin renovó su contrato con el América antes de la liguilla, por lo que está asegurada su permanencia y liderazgo en el equipo por venir. La renovación demuestra su compromiso con el equipo, y la confianza que el club deposita en él como capitán y figura clave en el camino hacia futuros triunfos.

Este penal fue el testimonio de la fortaleza mental y técnica de Martin, quien bajo el máximo estrés, logró inclinar la balanza a favor de su equipo, para escribir así una página dorada más en la historia del Club América.

También te puede interesar:

Quién es quién en la familia de Christian Nodal