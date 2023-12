Miguel Layún se retira del futbol tras ganar el campeonato con el América

Al finalizar el partido América vs Tigres, que les dio su título número 14 a las Águilas, el futbolista Miguel Layún dijo a las cámaras de TUDN que cumplió su promesa con el dueño del equipo, Emilio Azcarraga Jean, a quien se dirigió anteriormente para comunicarle su salida del deporte.

El lateral veracruzano que puso fin a su carrera de 17 años como futbolista profesional dijo que le debía la promesa a Emilio y se la cumplió ahora, “la última vez que tuvimos la oportunidad de estar juntos le hablé acerca de mi retiro porque me pareció importante que él supiera de mi boca que quería cerrar un ciclo en mi carrera, aquí en casa y ese día le dije que le iba a entregar un trofeo más”, comentó y agregó que está satisfecho con el desempeño que tuvo en la cancha con su equipo.

“Hoy demuestro que estoy en optimas condiciones, mi único miedo era retirarme arrastrandome, sin poder competir, sin demostrar lo que podía aportar dentro del terreno de juego”.

El defensa mexicano Miguel Layún aseguró que retirarse con este título es un sueño cumplido. “Lo soñé y este es el mejor sueño. Se lo había dicho a mis compañeros, me voy a ir levantando el título. Hoy cierro un ciclo de una manera a la que no le puedo pedir nada más, me voy más que satisfecho.

El ahora exjugador fue felicitado por el piloto Checo Pérez, quien asistió para apoyar a la escuadra de las Águilas. “Miguel es un gran ejemplo para todos los deportistas, espero muchos jugadores y más los jóvenes lo vean como un referente y qué manera de terminarlo como un gran campeón, como se lo merece”, dijo el subcampeón de la Fórmula 1.