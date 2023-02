Mujeres que marcan la pauta en el deporte

El panorama del deporte femenino en la actualidad es muy distinto del que existía hace algunas décadas. Esto gracias a los esfuerzos y sacrificios de parte de atletas como Billie Jean King, la campeona de tenis que consiguió que se igualaran los premios para hombres y mujeres en el US Open; Kathrine Switzer, la primera mujer en participar en el maratón de Boston, prueba que completó a pesar de que el mismo director de la carrera intentó removerla; Lusia Harris, primera y única mujer seleccionada en el draft de la NBA en un tiempo en que no existía una liga femenina de basquetbol profesional, y Enriqueta Basilio, la primera mujer en portar la antorcha y encender el pebetero en unos Juegos Olímpicos, hito que ocurrió en la capital mexicana hace medio siglo.

El día de hoy, hay una docena de ligas femeninas de futbol de alto

nivel en el mundo, incluida la mexicana, y el tenis profesional ofrece los mismos montos en todos los torneos grandes para ambos géneros.

Además, la representación femenina en los últimos Juegos Olímpicos fue la mayor en la historia (48%). Si bien, estos avances son dignos de celebrarse, aún falta mucho por hacer.

Continuar con los esfuerzos para equilibrar las cosas en todas las disciplinas es un imperativo moral, y ese es argumento suficiente para no quitar el dedo del renglón. Sin embargo, es también una buena inversión y México es un ejemplo claro.

En los últimos 19 años, a partir de los Juegos de Atenas 2004, este país ha conseguido 25 preseas olímpicas. Entre ellas, 16 (64%) han sido obtenidas por mujeres, y una más se logró en una prueba mixta. Impulsar a todas las atletas mexicanas debería estar en el tope de la lista de prioridades tanto de directivos como patrocinadores y aficionados si lo que se busca es el éxito deportivo del país. A continuación cinco ejemplos destacados del talento femenino en México.

KAREN DÍAZ MEDINA

OCUPACIÓN:

ÁRBITRA (FUTBOL)

Oriunda de Aguascalientes, Karen se enamoró del balompié desde muy joven. Después de practicarlo a un alto nivel durante su adolescencia, descubrió su aptitud y gusto por el arbitraje de manera fortuita.

Ella trabajaba en una instalación deportiva y en cierta ocasión no se presentó el árbitro para un partido de futbol 7. Le propusieron que se hiciera cargo de esa función. Karen aceptó y fue entonces que inició su camino como silbante.

Karen comenzó a entrenar para su nueva labor, fue adquiriendo experiencia y en el año 2009 debutó en la tercera división del futbol mexicano. Su calidad la catapultó hacia la primera división y posteriormente al futbol de selecciones.

Recibió su gafete FIFA en 2018 y participó en tres torneos internacionales antes de recibir la invitación para formar parte del grupo de 129 jueces para la Copa del Mundo, Qatar 2022. Además de este reconocimiento a su trabajo por parte de la FIFA, el 2022 le trajo la máxima distinción que otorga la CONADE: el Premio Nacional de Deportes.

DANIELA SOUZA NARANJO

OCUPACIÓN:

ATLETA (TAEKWONDO)

Desde septiembre del año pasado, esta atleta de solo 23 años es oficialmente la mejor de su disciplina en el mundo, específicamente en la categoría de hasta 49 kilogramos. Daniela no solo se quedó con el oro en el Campeonato Mundial de la especialidad con sede en Guadalajara, sino que en el combate en que desbancó a la antigua campeona, ejecutó un movimiento que el Comité Técnico de World Taekwondo, la máxima autoridad del deporte, consideró “la patada del año”. El premio le fue otorgado un mes después del triunfo en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Esta atleta, nacida en Baja California, ha acumulado una gran cantidad de logros. Se ha coronado dos veces en el Campeonato Panamericano de Taekwondo (2021 y 2022) y una más en Juegos Panamericanos (2019). Es una de las cartas fuertes de México de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para conseguir su lugar en esta justa de forma directa, deberá mantenerse dentro de las mejores seis del ranking mundial durante el 2023.

