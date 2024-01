Quién es Isaac del Toro, el ciclista mexicano que ganó el Tour Down Under en Australia

El joven ciclista mexicano Isaac Del Toro, hizo historia al haber ganado la segunda etapa del Tour Down Under en Australia con el equipo UAE Team Emirates.

El joven de 23 años representa un nombre emergente y significativo en el ciclismo internacional desde el inicio de su carrera.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac Del Toro, nacido el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, es un ciclista que actualmente corre para el equipo UAE Team Emirates en la categoría sub-23. Desde temprana edad, Del Toro mostró un talento notable para el ciclismo que ha sabido cultivar.

Durante la temporada 2023, con 19 años, Del Toro comenzó a cosechar sus primeros resultados internacionales. Compitiendo para el club A.R. Monex, un equipo de origen mexicano con base en San Marino, demostró habilidades excepcionales para escalar.

Quedó tercero en el Giro del Valle de Aosta, destacándose detrás del irlandés Darren Rafferty y el francés Alexy Faure Prost.

Victoria en el Tour del Porvenir

Como uno de los favoritos para el Tour del Porvenir, Del Toro ganó la sexta etapa en el Col de la Loze el 25 de agosto.

Al iniciar la octava y última etapa, ocupó la segunda posición en la clasificación general, a 54 segundos de Matthew Riccitello. En una actuación impresionante, logró revertir la situación, ganando la clasificación general y finalizando segundo en la etapa. Con este triunfo, se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar la carrera y en el primer corredor en ganar todas las clasificaciones: general, por puntos, de montaña y de mejor joven.

Ganador del Tour Down Under

En 2024, Del Toro se unió al equipo UCI WorldTeam, UAE Team Emirates.

En su segundo día como profesional, logró su primer triunfo en el WorldTour al imponerse en la segunda etapa del Tour Down Under. Con un tiempo de 3:29.37 horas, superó a ciclistas de renombre como Corbin Strong de Nueva Zelanda, Stephen Williams del Reino Unido, y el veloz eritreo Biniam Girmay. Esta actuación lo colocó en la cima de la clasificación general del evento.

Con su victoria, Del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour Down Under. Este logro representa un capítulo importante en la historia de este torneo y en el ciclismo mexicano.

Clasificación de la etapa y general del Tour Down Under

La clasificación de la etapa en la que Del Toro se impuso quedó de la siguiente manera:

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD)

2. Corbin Strong (NZL/IPT)

3. Stephen Williams (GBR/IPT)

4. Biniam Girmay (ERI/ICW)

5. Caleb Ewan (AUS/JAY)

En la clasificación general individual, Del Toro se posicionó en la cima, seguido por Strong y Girmay.

Tour Down Under Australia

El Tour Down Under Australia, cuyo nombre oficial es Santos Tour Down Under, es una carrera de ciclismo en ruta por etapas. Suele ser llevada a cabo al inicio de año durante el mes de enero, por lo cual este año abre el calendario del WorldTour.

La carrera inicia en la ciudad de Tanunda y termina en el circuito del Monte Lofty cumpliendo un recorrido de 824.6 km con seis etapas de poco kilometraje dentro de Australia del Sur.

El éxito de Isaac del Toro en el Tour Down Under y en el ciclismo mundial en general, refleja su dedicación y talento excepcional. Su triunfo no solo eleva su perfil en el deporte, sino que también coloca a México en un lugar destacado en el ciclismo internacional. La trayectoria ascendente de Del Toro sugiere que seguirá siendo un nombre prominente en el ciclismo en los años venideros.