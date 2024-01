Eno presenta su Rosa de Reyes en colaboración Cerámica Libertad

Como cada año y con la entrada del nuevo año, llegan nuevas oportunidades a nuestras vidas. Estas son nuevas puertas que se abren y que permiten que crezcamos como individuos. También llega el tan esperado Día de Reyes, que es una de las festividades más amadas en México, por ser un epítome de la familia y las tradiciones, y por venir acompañada de la famosísima Rosca de Reyes. Porque nos consienten de más, el Eno ha creado una collab con Cerámica Libertad para conmemorar que este 2024 viene con todo.

El mejor momento de ese 7 de enero de cualquier año, es cuando tenemos el honor de reunirnos con la familia, los amigos e incluso los compañeros de la oficina para partir la Rosca de Reyes. Este año, Cerámica libertad ha creado los muñequitos que vienen dentro de las roscas de Eno, y están top. Platicamos con el equipo de Eno, con Cerámica Libertad y con Huerik Palos quien es Chef pastelero de Casamata, el grupo del Chef Enrique Olvera.

¿Cómo es este primer contacto entre Eno y Cerámica Libertad?

Eno: Para nosotros, Eno es un clásico de barrio, y nada mejor que reconocerlo con una tradición que llevamos celebrando tanto tiempo uniéndonos a un taller que es parte de la comunidad donde nos desarrollamos. Buscamos a Cerámica Libertad porque sus valores se alinean a los nuestros y no nos arrepentimos.

Cerámica Libertad: ¡Increíble!, que nos seleccionaran para realizar este proyecto es un honor y trabajar con ellos ha sido un verdadero placer.

Cerámica Libertad: Ambos compartimos el amor por los procesos artesanales; lo hecho a mano con dedicación, las cosas con alma. En Eno percibo un equipo unido y apasionado por lo que hacen y eso se refleja en todas sus creaciones, y de la misma manera las piezas de Cerámica Libertad expresan ese mismo espíritu: un producto honesto, hecho con amor.

¿Qué aspectos comparten Eno y Cerámica Libertad?

Eno: Compartimos el trabajo que hacemos con nuestras manos, que utilizamos recursos locales y que es una marca mexicana. Hacer comunidad es parte de los valores de Eno y de Casamata, a nosotros nos honra el poder compartir con Artistas como Martina.

Cerámica Libertad: Cuando me llamaron para este proyecto me dijeron que no querían un muñequito de rosca tradicional, que podía dejar volar la creatividad. Al pensar en Eno, lo primero que me vino a la mente fueron imágenes de figuras prehispánicas y quise desarrollar algo inspirado en ellas, pero con el estilo que caracteriza mi trabajo: seres con largas extremidades, cuerpos fluidos que destacan rasgos de cada personaje y así́ es que desarrollé un híbrido prehispánico, minimalista, fashionista (porque algunos incluso traen sus ropitas).

Huerik, como chef pastelero de Casamata, ¿qué esperas que los clientes se lleven de esta collab?

Percatarse de lo importante de hacer comunidad y más si es talento mexicano. Y que puedan probar esta deliciosa rosca y llevarse a casa esta figura bellísima de cerámica e incluso, en los años próximos, poder coleccionarla.

¿Cuáles son los principios de esta colaboración estéticamente y cómo explora aspectos de nuestras tradiciones?

Eno: Los materiales de la más alta calidad en toda la rosca, desde la masa hasta el muñeco está hecho con calidad y visualmente representando nuestros valores. Apegarnos a una tradición y además innovar con esta colaboración nos ha permitido crear algo que esperamos viva por mucho tiempo.

Cerámica Libertad: ¡La libertad! Algo que en Cerámica Libertad valoramos mucho, que nos caracteriza y que llevamos en nuestro nombre. También me gustaría destacar la autenticidad, otra cosa que caracteriza a los mexicanos. Eso dio como resultado personajes únicos y surrealistas como nuestro amado México.

Las tradiciones nos definen y nos recuerdan quienes somos; la tradición de la rosca de reyes nos invita a compartir alrededor de la mesa con un chocolatito caliente: regresar al hogar, a la hoguera, y soplar el fuego para que se mantenga el calorcito interno que se necesita para andar en la vida. Esta propuesta de Eno es una invitación a recordar que mantener vigentes nuestras tradiciones es importantísimo.

Si pudieran describir esta collab sin fotografías, y únicamente con palabras, ¿qué dirían al respecto?

Eno: Hacer comunidad, porque se crea fuerza, unidad, comunicación y todos nos acercamos a una meta común, que es mantener nuestra cultura.

Cerámica Libertad: Confianza, complicidad, creatividad, diversión y gratitud.

¿Por qué es importante continuar con tradiciones como la Rosca de Reyes y el “muñeco” de una manera contemporánea y moderna?

Es importante mantener las tradiciones como estructura cultural, y es importante adaptarnos a los cambios sin degradar las tradiciones.