Alejandro Sanz sorprende a su hija Manuela con un emotivo detalle que la conmovió hasta las lágrimas

Alejandro Sanz se ganó el título como “papá del año” gracias a la emotiva sorpresa que le dio a su hija Manuela, quien recientemente celebró su graduación. El intérprete dio a la joven un detalle que la conmovió hasta las lágrimas, evidenciando la relación cercana y llena de amor que tienen como padre e hija.

“Sorprenderte es mi deporte favorito”, el significativo detalle de Alejandro Sanz con su hija Manuela

El corazón de Alejandro Sanz tiene solo una dueña: Manuela, la hija que tuvo durante su relación con la modelo Jaydy Michel. La joven, que actualmente tiene 22 años, dio un importante paso en su vida adulta al graduarse de la licenciatura de Diseño de Moda, misma que estudiaba en una prestigiosa escuela de Guadalajara.

Manuela quiso contar con la presencia de su padre durante la ceremonia de egresados, fecha en la que también orquestaría una pasarela para mostrar un poco de los proyectos realizados durante su estadía en el Centro de Diseño de Modas de Guadalajara.

No obstante, el intérprete le dijo que no podría asistir debido a sus múltiples compromisos laborales, hecho que la joven aceptó notablemente triste por no poder estar rodeada de sus dos padres en este día que marca el inicio de su trayectoria profesional.

Manuela, hija de Alejandro Sanz, se graduó de una prestigiosa escuela en Guadalajara Instagram

Lo que Manuela Sanz no esperaba era que Alejandro, en complicidad de Jaydy Michel, le daría un regalo repleto de amor del que fueron testigos los millones de followers de su padre, quien le dedicó una emotiva publicación en la que le confesó que “sorprenderla era su deporte favorito” y que pese a la distancia, siempre está cerca de ella.

Manuela, hija de Alejandro Sanz, se conmueve hasta las lágrimas con el regalo de graduación que le dio el cantante

A través de un post de Instagram, Alejandro Sanz documentó los momentos previos a darle la grata sorpresa de que sí asistiría a su graduación, pese a que días antes le había dicho que su agenda no se lo permitía.

En las imágenes se ve al intérprete español sosteniendo un gran ramo de flores, mismo que sostuvo durante su camino hacia la mesa de un restaurante en el que se encontraba Manuela. La joven no pudo evitar llorar de la emoción al descubrir que su papá sí viajó hasta México para estar con ella y se limita a abrazarlo efusivamente mientras él le pide no derramar más lágrimas.

“Ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial”, escribió Alejandro Sanz en un carrusel de fotografías donde incluyó su primer encuentro y capturas hechas durante la ceremonia de graduación y posterior entrega de diplomas.