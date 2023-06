Alejandro Sanz derrite corazones subiendo a su hija Alma al escenario (VIDEO)

En medio de una crisis personal, Alejandro Sanz decidió seguir adelante con sus conciertos y hasta compartió un dulce momento con su hija pequeña, Alma.

Mensajes preocupantes de Alejandro Sanz

Los fans de Alejandro Sanz se han mostrado incondicionales con el cantante que está atravesando un proceso difícil a nivel personal, aunque no se sabe de qué se trata, él mismo expresó que no se encuentra bien. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar”, publicó hace unas semanas mediante su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, ahora el cantante publicó un nuevo mensaje cargado de esperanza en medio de su crisis personal y su reciente separación con Rachel Valdés. Además, trascendió que el intérprete de “Amiga mía”, enfrentaba una crisis económica y que se encontraba en bancarrota.

Alejandro Sanz sube a su hija Alma al escenario

El cantante español compartió un dulce momento al lado de su hija pequeña Alma, ya que la subió al escenario mientras el público aplaudía y coreaba. Alma cumplirá 9 años el 24 de julio, y su papá le dedicó unos minutos especiales para presentarla ante toda la audiencia y mandar un mensaje especial de que no está solo. La pequeña dio unas palabras de agradecimiento por el apoyo que le dan a su papá, lo cual enterneció a todos.

El cantautor y compositor tiene 4 hijos. La primera hija es Manuela quien nació en el año de 2001 y su madre es Jaydy Michel, modelo y actriz mexicana. Dos años más tarde nació Alexander, quien es hijo de Valeria Rivera, una diseñadora de moda proveniente de Puerto Rico. En el año 2011, nació el tercer hijo del cantante, Dylan, fruto de su relación con Raquel Perera. Alma, nació 3 años después en la ciudad de Madrid. Alejandro y Raquel terminaron su relación en el año 2019.

A pesar de divorciarse en 2019 del cantante, Raquel Perera decidió dejar Miami para mudarse a Madrid, esto con el propósito de que sus hijos estuvieran más cerca de su padre. Dylan y Alma viven con su madre.