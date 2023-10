Alicia Jaziz nos habla de su pasión por la actuación

Desde hace un par de años fui siendo más consciente de cómo estaba evolucionando la industria. Obviamente me siento muy afortunada de poder contar historias diferentes en diversas plataformas; me encanta también salir de mi zona de confort o de México y conocer gente, lo cual es lo más enriquecedor.

Creo que me dedico a la actuación porque sé que es lo que me gusta”, afirma Alicia.

Ella camina sola, es una serie que toca el tema del abuso hacia la mujer y de cómo muchas veces no le creemos a las víctimas. “Algo que me gustaría mucho resaltar y que me parece muy aplaudible, es que es una serie hecha por mujeres; desde el guión, la dirección y muchos otros equipos, en su mayoría encabezados por mujeres”.

Desgraciadamente, el abuso es algo que ocurre en cualquier tipo de entorno y por la misma razón debe ser erradicado de manera absoluta, pero para que eso suceda, antes se debe crear consciencia y escuchar las historias de quienes han pasado por ello.

“Esto que está pasando de forma masiva, debe ser tratado y, sobre todo, dejar claro que esto no es una lucha del hombre contra la mujer, sino una lucha contra el sistema”, asegura ella.

Además de ese proyecto, la actriz está por estrenar una serie juvenil, la cual la reta a actuar y expresarse de una forma completamente distinta. Ahí radica la magia de la interpretación y la riqueza de la imaginación que les permite a los artistas contar tantas historias. En palabras de Alicia, “debemos de mantenernos hablando de los temas importantes, pero también divertirnos cuando sea necesario. Eso es algo que ambos proyectos me han enseñado”.