Captan a Amber Heard comprando ropa en una tienda de descuentos

Al parecer, la situación financiera de la actriz la ha obligado a acudir a un lugar conocido por sus bajos precios.

Inmediatamente de que las cámaras captaron a Amber Heard, huyó al darse cuenta de que estaba siendo fotografiada. Tras el juicio que enfrentó contra su ex esposo, se dio a conocer que la intérprete no podrá pagarle a Johnny Depp los 10 millones de dólares que dictó el jurado en el veredicto final, ya que según la abogada señaló que Amber no cuenta con esa millonaria cantidad, pues su fortuna está muy por debajo de esta suma.

En tanto, la actriz fue captada de compras junto a su hermana en una tienda de descuentos en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con información del portal TMZ, Heard estuvo durante varios minutos en un TJ Maxx, -lugar conocido por sus precios bajos-.

Amber estaba escogiendo las prendas que iba a comprar y en un momento discutió con su hermana sobre el precio de unos pantalones de lino blanco; tanto ella como Whitney tenían el carrito de compras lleno, aunque inmediatamente que notaron la presencia de los paparazzis salieron huyendo del lugar.

Esta sería la prueba de que Heard no está económicamente estable, y aunque aún no se sabe cuál será la resolución del juez al darse a conocer que no podrá pagarle a Johnny, el propio actor ha dicho que estaría dispuesto a perdonar la deuda a su ex esposa, ya que su único deseo era limpiar su nombre de las acusaciones de Amber y que el dinero no le interesa.

