Ana Martín rechazó al expresidente Luis Echeverría y esto tuvo una consecuencia

Ana Martín estuvo vetada de la actuación durante cinco años y volvió gracias al apoyo de diferentes personas. La actriz de telenovelas mexicanas contó que rechazó una salida con Luis Echeverría, quien fue presidente de México de 1970 a 1976.

Durante una entrevista con Yordi Rosaldo, Ana Martín relató la experiencia que vivió con el exmandatario que falleció en 2022. La artista dijo que el rechazarlo impactó de manera negativa en la carrera de la actriz, ya que sufrió un veto que la alejó de la actuación durante algunos años y se convirtió en el motivo por el cual ella dejó de hacer cine.

En la conversación con Yordi Rosaldo, la actriz compartió que durante los estrenos de las películas se solían realizar fiestas a las que acudían diferentes famosos, sin embargo, a una de estas llegó el entonces presidente Luis Echeverría.

“Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis de la mañana, suena el teléfono y me dice: ‘hola, ¿qué tal?, y yo ¿quién habla?, y él: Luis Echeverría, te invito a Los Ángeles en mi avión, ¿te vienes ahorita conmigo?”.

“Le dije: ‘usted me está faltando al respeto porque no le dije en que cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted y le colgué”, contó.

Luego de que Ana rechazó a Luis, no consiguió empleo, dijo que estuvo en la lista negra durante 5 años y recordó que gracias al apoyo de Pepe Estrada e Ignacio López Tarso, regresó a la industria.