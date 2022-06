La conductora de “Hoy”, Andrea Escalona está embarazada

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, anunció que está esperando su primer hijo.

Andrea Escalona dio a conocer la noticia a sus seguidores y presumió su ‘baby bump’. Fue durante una emisión del famoso programa “Hoy”, que la conductora sorprendió entre lágrimas con la noticia de que se convertirá en mamá.

Voy a ser Mamá 🤰❤️ pic.twitter.com/jh9w184umV — Andrea Escalona (@andyescalona) June 22, 2022

Para anunciar su embarazo, los conductores del programa participaron en una dinámica que estaba relacionada con los bebés. Incluso, todos tenían unas paletas con el mensaje “vas a ser tío/tía”, y de inmediato Andrea rompió el silencio y dijo, “voy a ser mamá”.

En un video, compartió el ultrasonido que se hizo y reveló que tiene 13 semanas, “todo está bien, estoy muy emocionada, todavía no me lo creo. Aquí está, les presentó al bebé”, expresó de lo más alegre.

Estoy embarazada 🤰! Van hacer tíos pic.twitter.com/YoVSkYmZb7 — Andrea Escalona (@andyescalona) June 22, 2022

Asimismo, agradeció a sus compañeros y amigos del programa así como a su madre, quien asegura que fue quien le mando a su bebé desde el cielo.

“Gracias mamá sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía”.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram también compartió la noticia y publicó una imagen en la que se observa lo que ha crecido su ‘baby bump’.

“Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar”, se lee en las primeras líneas de la publicación.

“Gracias Marco se que serás un gran papá. “A tu familia Marco porque desde el día uno se han portado increíble conmigo”, dijo sobre el papá de su hijo.

Y concluyó con una tierna dedicatoria, “gracias a mi bebé, porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí. Te amo sin conocerte aún con todo mi corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andy_escalona (@andy_escalona)

Seguir leyendo: “PIQUÉ ESTÁ SUFRIENDO MUCHO TRAS SU RUPTURA CON SHAKIRA”: JOAN LAPORTA

¿Quién es el papá de su bebé?

Se sabe muy poco sobre Marco, la pareja de Andrea, pues en una entrevista con Mara Patricia Castañeda el 14 de enero del 2021, la conductora reveló que sostenía una relación solida con un hombre ajeno al medio artístico, por esta razón, no hay más detalles sobre quién es, puesto que ha hecho muy pocas apariciones junto a Andrea.