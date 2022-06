“Piqué está sufriendo mucho tras su ruptura con Shakira”: Joan Laporta

El presidente del Barcelona asegura que el futbolista está pasando por muy malos momentos tras su separación con Shakira.

El futbolista Piqué y la cantante siguen en el ojo del huracán después de que anunciaron su separación sin dar más detalles sobre el motivo de su ruptura. Ante este hecho ha surgido una gran polémica debido a que desde hace semanas se especula que Piqué habría engañado a la madre de sus hijos con una joven de 22 años y por este motivo decidieron separarse.

Sin embargo, el haberse marchado de su hogar para vivir en un departamento de soltero no ha sido nada fácil para Piqué, ya que se rumora que desde que se encuentra solo se la ha pasado de fiesta en fiesta derrochando su dinero. Ahora, en medio del caos surgen las declaraciones del presidente del Barcelona, quien asegura que el defensa está muy afectado tras su rompimiento.

“Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, señaló el director.

Además, el empresario y político español agregó que conoce lo suficiente a Piqué para desmentir lo que la prensa está diciendo sobre él y le pidió a sus fans que lo apoyen en estos momentos.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, concluyó.

