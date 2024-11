Andrea Legarreta responde a los rumores de noviazgo entre Erik Rubín y Paulina Rubio

Andrea Legarreta reaccionó a los rumores de un presunto romance entre Erik Rubín y Paulina Rubio, luego de que el cantante compartiera una fotografía junto a la ‘Chica Dorada’.

El pasado 6 de noviembre, el actor se volvió tendencia al publicar un par de fotos junto a sus excompañeros de Timbiriche: Benny Ibarra y Paulina Rubio, sin embargo, esta publicación desató especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa.

Erik Rubín y la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ tuvieron un tórrido romance en la década de los 80, por lo que sus fans no tardaron en sacar conclusiones cuando los vieron juntos nuevamente.

Andrea Legarreta y Erik Rubín Instagram @erikrubinoficial

Andrea Legarreta responde al reencuentro de Erik Rubín y Paulina Rubio

La conductora y el músico anunciaron su separación tras 23 años de matrimonio en febrero del 2023 y, aunque aún no firman el divorcio, ya se les ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque han desmentido estos rumores.

Por ello, Andrea Legarreta fue abordada por varios medios de comunicación quienes querían conocer su opinión sobre el supuesto romance entre el padre de sus hijas y ‘La Chica Dorada’.

Sin embargo, la también actriz dejó claro que solo se trató de una reunión con motivos laborales y está cansada de este tipo de rumores.

“Es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso”, señaló.

“Eso es una mentira, a mí me tiene harta cada movimiento que vayamos a hacer en estar explicando cosas. Yo sé lo que es, Erik sabe lo que es, Paulina sabe lo que es, entonces es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso”.

Andrea Legarreta también dejó claro que está harta de las noticias falsas y de explicar cada uno de sus movimientos.

“Ellos son como hermanos, se adoran y si pasara algo también qué bien, yo ya estoy cansada de estar dando explicaciones”.

Andrea Legarreta habla de un posible reencuentro de Timbiriche

“No sé si sea una realidad, sé que el acercamiento ahí estuvo precisamente para eso, pero no sé quién lo haya dicho, al final yo no soy Timbiriche, me entero por el peloncito (Erik), pero la realidad es que si así sucede va a ser espectacular. Siempre en los reencuentros cuando falta uno de los elementos se extraña y Paulina pues también muchísimo”, declaró.

Mía Rubín también responde a los rumores

La joven cantante y actriz se rió de las especulaciones que ligan románticamente a Erik Rubín con la ‘Chica Dorada’ y dijo, en tono de broma, que su papá le “ha dado muchas madrastras”.

“No, bueno, pues, mi papá... (me da) demasiadas (madrastras). Una vez vi a ‘Apio’ (del grupo Kabah) y le dije: ‘¡Madrastra!’. A ver, tengo ya varias, pero es normal. Al final también han sido compañeros de grupo. Son exes, obviamente los van a relacionar en algún punto, pero es normal, uno se ríe, ¿no?”, dijo en un encuentro con varios medios de comunicación.

También aclaró que sabe cómo es el medio del espectáculo y ese tipo de rumores ya no la toman por sorpresa.

“Yo creo que es parte del espectáculo, nos morimos de risa. Al final son cosas que ya uno se las toma con humor. Después escuchas unas cosas que dices: ‘¡No puede ser posible!’”, agregó.