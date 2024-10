Andrea Legarreta rompió el silencio: ¿anulará su matrimonio con Erik Rubín por Mónica Noguera?

En medio de los rumores que circulaban sobre una posible anulación de su matrimonio con Erik Rubín, Andrea Legarreta decidió, por fin, romper el silencio. La conocida conductora de “Hoy” salió al paso de las especulaciones sobre su relación con Rubín y una supuesta influencia de Mónica Noguera en la decisión de anular su matrimonio.

¿Anulará su matrimonio Andrea Legarreta?

Contrario a lo que los rumores sugerían, Andrea Legarreta confirmó que no tiene intención alguna de anular su matrimonio por la iglesia con Erik Rubín.

“Ay no, uy no, eso nos superó. No amor, sinceramente no. Yo creo que si de pronto sucede que tenemos una historia importante y fuerte, yo no la anularía”, explicó la presentadora, con lo que descartó así las conjeturas sobre una anulación motivada por terceras personas.

¿Cuál es la relación de Erik Rubín con Mónica Noguera?

Sobre los comentarios de que Mónica Noguera podría estar involucrada sentimentalmente con Erik Rubín, Andrea respondió con claridad y madurez. Aclaró que se trataba de una broma hecha por “El Coque” Muñiz y que no hay verdad alguna en esas afirmaciones.

“Pues yo creo que estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así", afirmó Legarreta.

¿Cómo es la relación de Andrea Legarreta con Erik Rubín?

Andrea también aprovechó para hablar sobre la actual dinámica con Erik Rubín, especialmente ahora que están en proceso de divorcio pero aún no han firmado los documentos finales.

“Ni Erik ni yo tenemos algo serio o estable, si sucede algo entre alguna otra pareja nos lo íbamos a compartir”, comentó, a fin de resaltar que ambos se mantienen en buenos términos por el bienestar de sus hijas.

¿Qué dijeron Mónica Noguera y Coque Muñiz sobre la situación?

Tanto Mónica Noguera como Jorge “Coque” Muñiz también reaccionaron a la situación. Noguera expresó su cariño y respeto hacia Andrea a través de sus redes sociales, donde destacó la amistad que existe entre ellas.

Por su parte, Coque Muñiz se disculpó públicamente al asegurar que su comentario fue una broma entre amigos y no tenía la intención de causar ningún malentendido.

Con sus declaraciones Andrea Legarreta puso fin a las especulaciones, con lo que dejó en claro que su relación con Erik Rubín y la situación con Mónica Noguera son completamente distintas a lo que los rumores sugerían. Con estas palabras, busca cerrar el capítulo de especulaciones y enfocarse en su vida personal y profesional sin más controversias.