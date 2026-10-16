Angélica Vale revela por qué se sometió a una mastectomía para prevenir el cáncer

Angélica Vale decidió hablar sobre una de las decisiones más personales y valientes que ha tomado sobre su salud, la actriz decidió someterse a una mastectomía preventiva, luego de descubrir que su riesgo estimado de desarrollar cáncer de mama aumentó del 23 al 42 por ciento.

Angélica explicó que sus antecedentes familiares y el aumento de riesgo que reflejaron sus estudios médicos, fueron determinantes para dar este paso, pues además desea ver crecer a sus hijos y acompañarlos durante muchos años.

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Angelica Vale rompe el silencio sobre su mastectomía preventiva

Durante una conversación con su madre, Angélica María, en el podcast Las Angélicas, la protagonista de La fea más bella relató cómo llegó a considerar una cirugía que cambiaría su vida y por qué decidió priorizar la prevención.

Vel contó que todo comenzó cuando decidió acudir con una especialista para evaluar sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama, y aunque en un primer momento su porcentaje fue tan solo del 23%, siguió las instrucciones médicas como bajar de peso, revisar sus niveles hormonales y continuar con sus evaluaciones médicas.

Angelica Vale rompe el silencio sobre su mastectomía preventiva Getty Images

Sin embargo, mientras avanzaba en su propio proceso, su madre, Angélica María, volvió a enfrentarse al cáncer de mamá, lo que hizo que Vale se preocupara aún más por su propia salud y buscará una nueva valoración, donde descubrió que su riesgo había aumentado.

“En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”, explicó.

Con estos nuevos resultados, su médico le recomendó a Angélica una alternativa más radical: la mastectomía preventiva, para poder disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad, y tras descartar la posibilidad de volver a ser madre, y el deseo de pasar mucho años junto a sus hijos, la actriz decidió someterse al tratamiento.

“Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”, contó sobre el momento en que tomó la decisión.

El dolor que experimentó Angélica Vale tras la cirugía y su proceso de recuperación

Durante la charla con su mamá, Angélica Vale bromeó sobre los cambios en sus senos tras bajar de peso, pero aclaró que su mastectomía no fue por motivos estéticos, sino para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y reconoció que la cirugía fue dolorosa y requirió un periodo de recuperación.

“Hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente, sí me dolió, sí estuve en cama un rato”, reconoció.

Angélica explicó que gracias a los implantes puede llevar una vida normal; sin embargo, pese a haberse sometido a la cirugía, Angélica continúa bajo vigilancia médica, explicó que acude cada año a revisiones en las que los especialistas examinan sus ganglios y axilas, además de realizarle ultrasonidos para comprobar que todo se encuentre en orden.

La conductora también reconoció que considera que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar, especialmente por sus hijos y por el deseo de verlos crecer.

“Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar, ¿por qué?, por mis hijos, porque sí los quiero ver”, expresó.