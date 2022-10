Anna Ferro se defiende de las críticas y responde a Ingrid Coronado

La viuda de Fernando del Solar rompió el silencio tras las acusaciones de Ingrid Coronado y envió un mensaje en redes sociales.

Desde que se dio a conocer el testamento de Fernando del Solar, su ex esposa Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro han estado envueltas en polémica por las recientes declaraciones de la conductora que aseguran que Fernando dejó “desprotegidos a sus hijos Pablo y Luciano”, ya que varias propiedades quedaron a nombre de Anna.

Además, la también escritora dijo que la viuda de Fernando “vació el departamento de Cuernavaca donde vivían y se llevo muebles que no le pertenecían”.

En medio de las declaraciones de Coronado, Anna Ferro envió un mensaje en sus redes sociales y afirmó que se han dicho mentiras y medias verdades.

“Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo, ahora veo y me doy cuenta de que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?”, escribió Anna.

“Se han dicho tantas mentiras y medias verdades… pero digan lo que digan solo tú y yo sabemos la verdad, lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser”, agregó.

Anna, quien celebra su cumpleaños este jueves, afirmó que ha estado reflexionando y aprendiendo sobre las enseñanzas que le dejó la muerte de su ser querido. “Es un sabor entre amargo y dulce, pero celebro mi vida, es el primer cumple sin fer”, dijo.

