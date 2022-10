Ingrid Coronado confesó cómo se enteró de la muerte de Fernando del Solar

La ex esposa de Fernando del Solar reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del conductor y cómo se lo comunicó a sus hijos.

La conductora Ingrid Coronado dijo que no sabía cómo reaccionar en el momento que se enteró de la muerte de Fernando del Solar; durante una emisión del programa Ventaneando, la famosa ahondó pro primera vez sobre cómo vivió este momento y dijo que acudió a una tanátologa para que le ayudara a hablar con sus hijos de la muerte de su papá.

“Es un momento que yo había temido a lo largo de 10 años y uno no se imagina lo que va a pasar cuando llega ese momento”, dijo Ingrid sobre el deceso de Fernando y explicó que Patricio Borghetti la había contactado para preguntarle por la noticia, mientras ella se encontraba transmitiendo su programa de radio. “ Me dice: oye, ¿es cierta esta noticia?, y yo le dije: ¿de qué me hablas? estoy trabajando, y me dice: es que me urge hablar contigo. En cuanto termines márcame, porque esto realmente es urgente”, agregó la conductora. Minutos después le regresó la llamada y fue cuando le dieron a conocer lo que había pasado.

En un inicio, Ingrid Coronado no creía que fuera cierto, ya que en varias ocasiones habían circulado noticias falsas sobre la muerte de Fernando, aunque en esta ocasión no fue así, “no, en esta ocasión puedo decirte que siento que si es verdad”, le dijo Borghetti.

“Le hablé a Rodrigo Cachero para preguntarle y me confirmó la triste noticia”, dijo la famosa.

La también escritora reveló que se apresuró lo más que pudo para ir por sus hijos a la escuela, para ser ella misma quien les diera la noticia. Luciano estaba en la escuela, mientras Paolo tomaba sus clases en línea. Fueron momentos de mucha angustia para Ingrid, ya que no quería que sus pequeños se enteraran de la noticia por medio de internet. En tanto, fue por su hijo Emiliano- fruto de su relación con Charly López- para que le ayudara.

Además, recurrió a una tanátologa, para que la orientara sobre de qué forma abordar la fatal noticia con sus hijos. “Pedí una oficina en su escuela y pues ahí es donde le dijimos lo que había sucedido. Ya cuando regresamos a casa entre los tres le dimos la noticia a Paolo y pues bueno, fue un momento sumamente duro, sumamente difícil, pero hoy por hoy puedo decir que estoy más orgullosa que nunca de mis niños porque tienen una fortaleza interior que es realmente admirable”, concluyó Ingrid Coronado.

