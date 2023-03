Antes de ser comediante, Chabelo iba a ser médico por esta razón

El año pasado, Xavier López “Chabelo”, concedió una entrevista a CARAS, en la que habló de su carrera, sus pasiones y más.

Su personaje de Chabelo es el eterno niño que los mexicanos siempre recordarán por los más de 40 años que Xavier estuvo en la televisión al frente de su programa En familia con Chabelo.

Xavier López nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, aunque sus papás eran originarios de León, Guanajuato, por lo que el ex conductor tiene la doble nacionalidad.

Sus progenitores se mudaron al país vecino para trabajar y cuando Xavier cumplió su primer año de vida regresaron a México para ya establecerse definitivamente en Guanajuato. Años después, el joven Chabelo retornó cuando tenía la mayoría de edad para cumplir con su servicio militar y estuvo a punto de que lo enviaran a la guerra de Corea, pero gracias a que esta finalizó antes, es que pudo salvarse de los horrores de un conflicto de esa naturaleza. Su padre, el señor López era un médico con una personalidad muy autoritaria, quien incluso influyó o más bien presionó para que su hijo también iniciara sus estudios en Medicina en la Ciudad de México, por lo que la familia López Rodríguez se tuvo que mudar a la capital del país. Así, mientras Xavier estudiaba consiguió un trabajo en Televicentro, hoy Televisa. Aquella empresa de medios le resultaba un lugar muy divertido donde podía ganar algo de dinero y de paso ayudar a su padre con los gastos.

Cuando inició el segundo año de estudios se dio cuenta de que no podía seguir engañándose a sí mismo ni a sus padres, lo suyo, lo suyo era la TV y tenía que afrontar esa realidad con sus progenitores que no entendieron cómo su hijo podía dejar a un lado una carrera tan prometedora por un set de televisión. Pasó mucho tiempo para que ellos entendieran que la actuación también era una profesión.

“Tengo que contar el trago tan difícil que fue cuando me enfrenté a mi papá para decirle: ‘Dejo mi carrera de Medicina’ ya iba en segundo grado. Nunca se me olvida la cara de mi papá, se le desfiguró. Ese día me corté los pantalones, pues en ese tiempo, la profesión de actor no era bien vista, se pensaba que no era lo mejor”, recordó el llamado amigo de todos los niños en entrevista para CARAS.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE CHABELO

HAS ESTADO AUSENTE DE LA TELEVISIÓN, SIN EMBARGO, FORMAS PARTE DE LA IDIOSINCRASIA MEXICANA ¿CÓMO TE SIENTES DE HABER CREADO UN PERSONAJE AL QUE LOS MEXICANOS SIGAN QUERIENDO TANTO?

Me hace sentir muy afortunado.

¿VES LA TELEVISIÓN? ¿QUÉ PROGRAMAS SIGUES? ¿QUÉ EXTRAÑAS DE LA TV DE ANTES?

Claro que veo televisión, me gusta mucho el futbol, las películas y el box. Lo que extraño de la televisión de antes es que existían más programas familiares.

XAVIER, ¿QUÉ LE AGRADECES A CHABELO Y QUÉ LE AGRADECE CHABELO A XAVIER?

Gracias a Chabelo me encuentro en el recuerdo de las familias mexicanas.

MUCHA GENTE HACE ALARDE DE QUE ERES INMORTAL Y DE QUE VIVIRÁS POR SIEMPRE ¿QUÉ OPINAS DE ESTO?

Se los agradezco, aunque no creo que sea posible.

CUANDO VES MEMES Y CHISTES SOBRE EL PERSONAJE DE CHABELO ¿CUÁL ES TU SENTIR?

Lo disfruto mucho y aplaudo el ingenio de quienes los hacen.

¿EXTRAÑAS HACER PROGRAMAS EN VIVO Y ESTAR CERCA DEL PÚBLICO?

Sí, es algo que extraño mucho.

¿CÓMO CONSIDERAS QUE ERAN LOS NIÑOS ANTES, Y CÓMO CREES QUE SON HOY DÍA?

Pienso que los niños de antes disfrutaban más del entorno y convivencia familiar. Lamentablemente con los niños de hoy día se crea un distanciamiento debido al uso excesivo de la tecnología.

¿QUÉ EXTRAÑAS DE SER NIÑO?

El descubrimiento de todas las cosas.

¿CUÁLES SON TUS PASIONES FUERA DE LA TELEVISIÓN?

Jugar golf, futbol y mi pasión siempre han sido las motocicletas.

¿CÓMO TE GUSTARÍA SER RECORDADO?

Como alguien que amó mucho a su personaje.

¿QUÉ ES LO MÁS SATISFACTORIO QUE TE HA DADO ESTA CARRERA?

Sin duda alguna el amor del público.

¿QUÉ TE HUBIERA GUSTADO QUE TE SALIERA EN LA CATAFIXIA?

La verdad, una motocicleta.

¿TE GUSTARÍA CATAFIXIAR ALGO EN TU VIDA?

¡No catafixiaría nada de mi vida!

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA A XAVIER DE CHABELO?

Su forma de ser, tan auténtica y honesta.