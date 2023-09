Ariana Grande en 10 datos, a una década del lanzamiento de Yours truly, su primer álbum

Han pasado diez años desde que Ariana Grande lanzó su álbum debut, Yours Truly, un trabajo que marcó el inicio de una carrera meteórica en la industria del entretenimiento.

La joven pero poderosa estrella pop ha conquistado corazones y escenarios de todo el mundo, y en honor al décimo aniversario de su álbum debut, aquí presentamos 10 datos importantes sobre la talentosa Ariana Grande.

1. Una voz poderosa

Desde su infancia, Ariana Grande mostró un talento innato para el canto. A los 8 años, ya estaba actuando en obras de teatro musicales y, a los 13, ganó el papel de Charlotte en el musical de Broadway “13". Su voz excepcional y su pasión por la música la impulsaron a perseguir su sueño de convertirse en una cantante exitosa.

2. De Nickelodeon a estrella pop

Antes de su carrera musical, Ariana ganó notoriedad en la serie de Nickelodeon Victorious en el papel de Cat Valentine. Este papel la catapultó a la fama y le brindó la oportunidad de comenzar su carrera como cantante.

3. El debut triunfal

En 2013, Ariana Grande lanzó su primer álbum de estudio, Yours Truly, que incluía sencillos exitosos como The Way y Baby I. El álbum le valió el reconocimiento de la crítica y fue un paso crucial en su carrera musical.

4. Como las grandes voces

La voz de Ariana Grande a menudo se compara con la de icónicas cantantes como Mariah Carey y Whitney Houston debido a su impresionante rango vocal. Ha demostrado ser una de las voces más poderosas y versátiles de la música pop contemporánea.

5. Éxito tras éxito

Desde su debut, Ariana Grande ha lanzado una serie de álbumes exitosos, incluyendo My Everything, Dangerous Woman, Sweetener y Thank U, Next, todos los cuales han alcanzado la cima de las listas de éxitos y han acumulado numerosos premios.

6. Más allá de la música

Además de su música, Ariana ha utilizado su plataforma para abogar por temas importantes, como los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el apoyo a la comunidad LGBTQ+. También ha sido una defensora activa de la salud mental, un tema que ha tratado en su música y en entrevistas.

7. Icono de la moda

La moda es parte integral de la imagen de Ariana Grande. Su característico estilo incluye vestidos coquetos, botas altas y su característico peinado de cola de caballo. Ha colaborado con varias marcas de moda y se ha convertido en un ícono de estilo para muchos. En 2021 lanzó su propia línea de cosméticos.

8. Conciertos y giras exitosas

Ariana Grande es conocida por sus emocionantes actuaciones en vivo y sus giras mundiales. Sus conciertos suelen agotar entradas en cuestión de minutos, y sus fans, conocidos como “Arianators”, la siguen fielmente por todo el mundo.

9. Un Legado musical imperecedero

A lo largo de su carrera, Ariana ha dejado una huella imborrable en la música pop contemporánea. Ha recibido numerosos premios, incluyendo varios premios Grammy, y ha establecido récords en las listas de éxitos. Su música ha resonado con una amplia audiencia y seguirá siendo parte importante de la cultura musical.

10. Una futuro prometedor

Ariana Grande está lejos de haber alcanzado su punto máximo, queda claro que esta joven estrella tiene un futuro brillante por delante. Los fanáticos esperan con entusiasmo su próximo proyecto y están ansiosos por seguir siendo parte de su emocionante viaje en la música y el entretenimiento.