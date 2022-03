Así fue la espectacular boda de tres días de Pau Zurita y Alejandro Serralde

Pau Zurita, la hermana del youtuber Juanpa Zurita, celebró su enlace matrimonial con Alejandro Serralde durante un fin de semana en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo.

Acompañada de sus familiares y amigos, Pau Zurita y su pareja celebraron por todo lo alto su matrimonio con una boda civil, una ceremonia espiritual – aprovechando la luna llena- y un enlace religioso.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer compartió con sus seguidores cada uno de los detalles de la celebración de su boda, a la que acudieron varias celebridades como Danna Paola, Lele Pons, Macarena Acahaga- novia de Juanpa Zurita- entre otros.

En tanto, la única hermana de Juanpa, se mostró de lo más contenta vestida con tres impecables vestidos de novia. El que usó para la boda civil fue de Vero Díaz, y el de la ceremonia religiosa fue un diseño de Liz Martínez. Además, cabe resaltar que para llegar al altar, usó unos aretes con un significado muy especial, pues eran de su abuela y Pau decidió usarlos ese día como símbolo de que ella estaba presente.

Pau documentó todos los momentos de la celebración, entre ellos, cuando los novios entraron al salón de estilo rústico de la Hacienda que fue decorado de una manera especial para el festejo y el cual lució lleno de invitados que emocionados les dieron la bienvenida a los recién casados. Instantes después de entrar, los novios se acercaron a la pista para bailar una canción que el Dj mezcló especialmente para ellos.

Más tarde, se observó el emotivo momento en el que la novia baila con su padre el tema “You’ll be in my heart”, y posteriormente con sus hermanos, la canción “Safe And Sound”. Al llegar la noche, vivieron uno de los momentos más mágicos del día, donde bailaron mientras se observaban fuegos artificiales, lo que hizo que se convirtiera en una boda de ensueño.

El banquete de la boda se caracterizó por su elegancia, donde más de 150 invitados pudieron degustar de exquisitos platillos como flores de calabaza y tomatillos confitados con balsámico, chile ancho relleno de atún, escabeche de cebolla y brotes de cilantro, sopa de tortilla azul con queso de cabra, solomillo con mole de Xico con plátano macho y de postre tibio de queso semicurado con salsa de membrillo y helado de turrón.

Después de contraer matrimonio, ahí no terminó el festejó, pues al tercer día, Pau y Alejandro convivieron con los invitados en una comida al aire libre, donde aprovecharon también para recuperarse después de dos días enteros de fiesta.

