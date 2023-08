Así se veía Marcela Mistral hace 15 años cuando participó en un reality

Marcela Mistral es conocida por ser esposa del empresario e influencer Poncho de Nigris, quien recientemente participó en La casa de los famosos México.

Sin embargo, hace varios años, en 2007, la guapa regiomontana buscaba iniciar una carrera dentro del medio de espectáculo, participando en el reality Buscando a la nueva banda Timbiriche. Y aunque no llegó a la final, logró mostrar al público su talento y pasión por la música.

¿Cómo se veía Marcela Mistral?

Marcela tenía entonces 18 años, y lucía muy diferente a como se ve actualmente.

Hace unos días, se hizo viral un video de la esposa de de Nigris, donde se mostraba un fragmento del reality show. En el clip, se podía ver a los jueces – entre los que se encontraban los productores Luis de Llano Macedo y Marco Flavio Cruz – otorgando calificaciones a la presentación de Marcela Mistral.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, con comentarios como: "¿En serio, es Marcela?; “Ni rubia ni ojo claro"; “Antes era bonita, hoy en día está preciosa”.

¿Cómo respondió Marcela a los comentarios de su apariencia?

En respuesta a los comentarios de cómo se veía hace 15 años, Marcela también publicó el video en sus redes sociales.

Junto a las imágenes, la guapa regia escribió: “Más que si se me ven los ojos claros, o el cabello castaño, o mi físico de 18 añitos; y mi carita llena de sueños e ilusiones; me di cuenta la partida de madre que me daban con sus “críticas” … y gracias a eso aquí andamos. Recuerdos desbloqueados... No soy un monstruo, soy su creación.

Marcela Mistral participó en Buscando a la nueva banda Timbiriche en 2007 Instagram @musamistral

¿Qué pasó con la carrera musical de Marcela Mistral?

A sus 34 años, Marcela no se ha olvidado de su carrera en el mundo de la música.

Apenas el año pasado, lanzó su disco acústico ‘Aquí entre nos: En vivo’; además, participó en un remix de una canción del Team Infierno: “Marcela Mistral La Musa X Elmer y Diano & Los Tuexi”.

También grabó la canción “Votamos o qué” junto a su familia, como muestra de apoyo a Poncho de Nigris durante su estancia en LCDLFM.

Marcela Mistral fue la principal seguidora de su esposo Poncho de Nigris durante su estancia en La casa de los famosos México Instagram @musamistral

En una reciente entrevista para SNSerio, Marcela contó que su etapa de cantante “se durmió un poco”, pero ahora la está retomando. “Me gusta cantar, no es caprichito, lo traigo en las venas”, comentó la influencer.