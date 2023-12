Billie Eilish revela que le atraen las mujeres y da detalles de su orientación sexual

¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Me pregunto: ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello”, dijo Billie Eilish sobre su orientación sexual y aseguró que no se encontraba interesada en realizar un gesto para “salir del closet”, porque consideraba que era evidente.

Fue durante una entrevista por su reciente aparición en la revista Variety, que la famosa señaló que su intención no era anunciarlo, ya que no cree que tenga que informar sobre su orientación sexual, no obstante lo hizo y habló abiertamente sobre el tema.

Billie Eilish dijo que hasta ver el artículo publicado fue cuando se dio cuenta de lo que estaba revelando. “Vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del closet hoy. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que es genial que lo sepan, pero estoy nerviosa al hablar de ello. Soy para las chicas”.

Así fue como Billie dijo que se sentía atraída por las mujeres, pero la gente no sabía si en realidad estaba saliendo del closet o no, y ahora ella misma ha confirmado que si lo hizo.

“Me atraen físicamente las mujeres. Pero también me siento intimidada por ellas, su belleza y su presencia. Todavía me dan miedo las mujeres pero creo que son guapas”, contó la cantante quien ha salido en el pasado con varios hombres, como el rapero Brandon Adams, sin embargo, la relación no prosperó.

“Yo no quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él. No creo que debas estar en una relación súper emocionada por cosas que a la otra persona no podrían importarle menos”.

Más tarde, Eilish salió con Jesse Rutherford, más conocido por su trabajo como cantante de the Neightbourhood.

Ahora comenzó a especularse que Billie Eilish habría perdido seguidores tras hablar sobre su orientación sexual, sin embargo, esto es falso dado que en Instagram y Twitter conserva los mismos números desde hace unos meses. En Instagram la cantante acumula 110 millones de seguidores y en Twitter tiene 7.3 millones.