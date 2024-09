Brenda Bezares rompe en llanto tras reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley

La esposa de Mario rompió en llanto tras el emotivo reencuentro de Bezares y Paul Stanley. “No saben cuánto dolor se está sanando”, dijo Brenda después de que el conductor del programa “Hoy”, entró a La Casa de los Famosos México para decirle unas palabras de reconciliación a “Mayito”.

Este reencuentro surge a 25 años del asesinato del conductor Paco Stanley, en el cual se vio involucrado Mario Bezares, quien fue señalado como cómplice del asesinato, junto a Paola Durante, aunque nunca se pudo comprobar su culpabilidad y recuperaron su libertad tras enfrentar un juicio legal en su contra.

Paul Stanley entró a la casa durante unos minutos, y cuando se acercó a Mario le dijo; “estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”.

Por su parte, Brenda, quien en su momento también enfrentó rumores sobre un presunto romance extramatrimonial con Paco Stanley, expresó, “Díos mio, qué momento acabamos de vivir aquí en “La Casa de los Famosos”, estoy que no puedo”.

“Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas están sanando con esto. Yo estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes y que bueno, Mario no está solo y gracias Paul”, dijo en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el hijo mayor de Mayito también reaccionó al momento con un conmovedor mensaje. “Se acabó la maldición, gracias Paul Stanley... la verdad es que Mayito siempre cargó en los hombros con algo que él no hizo, afortunadamente todos lo sabemos ya y esto solo es el cierre de ese ciclo...”.