Britney Spears alista un segundo libro de memorias y revelaciones: esto es lo que sabemos

Britney Spears, quien recientemente publicó su autobiografía titulada The Woman in Me, al parecer ya trabaja en un segundo libro de memorias.

Este nuevo libro promete ser revelador, ya que se espera que incluya detalles sobre su breve matrimonio con el modelo Sam Asghari y las razones detrás de su separación y posterior divorcio.

La cantante de 41 años lanzó su autobiografía a finales de octubre, donde narra su vida, su carrera y su proceso de liberación de la tutela legal bajo la cual estuvo durante varios años. La obra tuvo una buena recepción, con altos volúmenes de ventas y críticas positivas.

¿Qué revelará Britney Spears en su segundo libro?

Una fuente cercana a la cantante señaló que Spears no tiene intenciones de perseguir a Sam Asghari con esta publicación, sino que desea compartir con sus seguidores las razones detrás del término de su relación. La pareja, que estuvo junta por casi seis años, se conoció en 2016 durante la producción del video musical “Slumber Party”. Se casaron, pero el matrimonio duró poco más de un año antes de separarse en julio de 2023.

Esta no sería la primera vez que Spears se enfrenta a un divorcio. Anteriormente estuvo casada brevemente con su amigo de la infancia, Jason Alexander, y después con Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, su separación de Asghari parece haberla tomado por sorpresa, como ella misma admitió en una publicación de Instagram, donde explicó que estaba sorprendida por la rápida conclusión de su matrimonio.

Además de los detalles de su vida matrimonial, Spears ha generado comentarios por su comportamiento en redes sociales, incluyendo su tendencia a publicar fotos suyas desnuda, lo cual también podría ser un tema en el nuevo libro, aunque no se han confirmado detalles específicos al respecto.

Recientemente, la cantante de éxitos como “Oops I did it again”, “Toxic” y “Circus” compartió un video en Instagram donde se la ve escribiendo en un jet privado, insinuando el proceso de creación de su segunda obra autobiográfica con un mensaje que señala la secuencialidad de este próximo lanzamiento.

Acuerdo editorial

En 2022, Spears firmó un acuerdo editorial con Simon and Schuster por 15 millones de dólares. “The Woman in Me” se convirtió en un bestseller, con más de un millón de copias vendidas en la primera semana.

La crítica lo describió como una historia valiente y conmovedora que abarcó temas como la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

Britney Spears ha mencionado que el proceso de escritura de su primer libro fue parte de una extensa terapia, y advierte a sus fans sobre la próxima publicación con un tono de esperanza y también de desafío, sugiriendo que estará contenta independientemente de la recepción.