Britney Spears se defiende de las críticas por sus bailes y asegura que vive con una “severa tristeza”

Britney Spears decidió hacerle frente a las críticas que recibe en redes sociales debido a sus videos de baile, y señaló que esos comentarios la han llevado a sufrir una “severa tristeza”.

Desde hace años, la intérprete de ‘Toxic’ ha causado gran preocupación en sus seguidores debido a sus actitudes, fotos y videos en comparte en redes, pues en ocasiones ha publicado imágenes desnuda y hasta bailes con cuchillos.

Sin embargo, ella ha dicho en varias ocasiones que no hay nada de qué preocuparse, pues está bien y solo está disfrutando de su vida, su cuerpo y sus movimientos.

Britney Spears INSTAGRAM

El mensaje de Britney Spears para defenderse de las críticas

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un extenso mensaje en el que aseguró que está harta de recibir comentarios crueles burlándose de sus bailes y cuestionando su salud mental.

Incluso personalidades como Ozzy Osbourne y Abby Lee Miller han hablado de sus movimientos, pero Britney Spears está harta y señala que a pesar de todo, su espíritu se mantiene resiliente.

“¡Otra excursión pero esta vez en un barco más pequeño! Honestamente, me gusta el más pequeño mucho más”, comienza su escrito junto a un carrusel de fotografías.

“Decidí borrar el video de mí misma bailando porque mucha gente dijo tantas cosas malas... si supieran lo grave que es mi tristeza. Es un milagro de Dios que jugué y bailé, punto. ¡Es una locura!”, añadió.

Britney Spears también reveló que estuvo a punto de no ir a su paseo en la playa a causa de su enorme tristeza, sin embargo, en cuanto vio el océano y los detalles en el hotel la hicieron sentir alivio.

“Yo estaba como: ‘maldita sea’. Hay tantas cosas que ni siquiera he mostrado, pero me entristece que la gente diga cosas malas sobre mí”, añadió la intérprete.

“¡Estoy harta de que la gente diga que está preocupada y si no te gusta la forma en que me muevo ¡váyanse a la m*erda y no lo veas!”, añadió la cantante de 43 años.

Britney Spears desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram, cansada de los comentarios de los internautas.

Mensaje de Britney Spears Instagram @britneyspears

Britney Spears elimina su cuenta de Instagram

Luego de defenderse de las críticas en su contra y comentarios sobre su salud mental, Britney Spears decidió eliminar su cuenta de Instagram, donde tenía más de 42.4 millones de seguidores.

Según ha dicho, estos comentarios maliciosos en su contra la han sumergido en una profunda tristeza, por lo que esta decisión podría haber sido tomada para alejarse del ‘hate’ y cuestionamientos sobre su persona.

Britney Spears y su mudanza a México

La cantante sorprendió a sus fans al revelar que decidió mudarse a México y dejar atrás su lujosa residencia en California, pues, según detalló, quiere escapar del acoso de los paparazzi en Los Ángeles.

En una publicación, aseguró que está muy feliz con su nueva vida, donde sus mañanas “son increíbles, los amaneceres son todos rosas y amrillos brillante”.