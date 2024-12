Britney Spears se refugia en México para escapar del acoso mediático

Britney Spears decidió alejarse de acoso de los paparazzi. En un video, la princesa del pop dijo que el trato de los medios de comunicación ha sido, “increíblemente cruel”, por lo que decidió tomar distancia.

Spears eligió México para refugiarse tras su inconformidad con las fotografías, “ofensivas y deshumanizadoras”, que la prensa le tomó durante sus vacaciones en Estados Unidos.

La cantante dijo que está afectada por los paparazzi que la acosan frecuentemente. “Realmente me duele que hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, dijo refiriéndose al personaje de la película “Viernes 13".

La artista añadió, “ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

De esta manera, la cantante tendrá una nueva vida en México para evitar que los fotógrafos estadounidenses se burlen de ella capturando imágenes que son editadas para mostrarla muy diferente respecto a cómo luce en la realidad.

Esta noticia surge después de que Britney hizo oficial su divorcio del modelo Sam Asghari, tras siete meses de haber iniciado el proceso, todo terminó de manera pacífica entre ambos. En los documentos del divorcio se confirmó que es una separación “no impugnada”, lo que significa que, “firmaron un acuerdo sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manuteción, cuyo original se ha presentado ante el tribunal”.