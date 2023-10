Camila Valero revela si Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar

La actriz mexicana Camila Valero regresó a México después de haber asistido a la boda de su hermana Michelle Salas.

Camila reapareció en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde contó a los medios cómo vivió el enlace matrimonial de su hermana.

La intérprete de Pacto de Silencio, lució un elegante vestido de Dolce & Gabbana para asistir al estreno de la película dirigida por Viggo Mortensen. Camila de 26 años contó a los medios que la boda fue muy emotiva junto a los familiares y amigos más cercanos de los novios.

“Estuvo muy lindo, fue una semana súper importante para ella y se sentía. La energía fue muy linda”, expresó.

¿Qué dijo Camila Valero de la presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas?

Como era de esperarse, la artista fue cuestionada sobre el papel que tuvo Luis Miguel en la boda de la influencer. Camila Valero aclaró los rumores de que el cantante había entregado a su hija en el altar y dijo que fue su mamá Stephanie Salas, quien tuvo este destacado papel.

“Todos venimos de un papá y una mamá, pero no siempre es así, no siempre los tenemos presentes. Al final del día mi mamá es la que siempre estuvo ahí, que crió a mi hermana y la que la hizo, creo que era lo mínimo y lógico que ella la entregara”, declaró Camila sobre Luis Miguel, quien llegó en su jet privado junto a su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

luna de miel Michelle Salas Foto Cortesía agba.weddings

De esta manera, Valero aseguró que el cantante si fue a la boda, pero no entregó a Michelle en el altar como muchos especularon.

En este sentido, Camila Valero habló de lo que representó para Michelle que su papá estuviera presente en su boda. “Yo siempre tuve muy claro que para ella era importante y era su boda, su semana, su día, y todo lo que hice fue en servicio a ella, para lo que necesitara. No me sorprendió que fuera Luis Miguel pues es el papá de michelle, independientemente de la relación que tenga con mi mamá o familia es su papá y no se lo puede quitar nadie”.

Por otro lado, a pesar de que la prensa española aseguró que Michelle Salas entregó su ramo de novia a Paloma Cuevas. Camila dijo que fue ella quien se ganó el ramo y que sueña con casarse en un futuro.